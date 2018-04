Zelenina při dietě: naučte se sníst alespoň 400 gramů denně

Markéta o Heleně: Helča šla do hubnutí naplno a hodně se snaží všechno pečlivě plnit. Inspiruje mě svou vůlí, vytrvalostí a pílí, se kterou do toho jde. Podporujeme se navzájem, inspirujeme se v tom, co která vaří a v neposlední řadě nejsme v tom ani jedna z nás samotná a tudíž, když nás potká nějaké trápení, máme v té druhé oporu.

Helena o Markétě: Téměř každý den si s Markétou píšeme o všem, co se týká našeho jídelníčku, zkušeností s konzultacemi v Institutu kompliment, o chuťových krizích, ke kterým zejména u mě občas dochází. Markéta je zvídavá a důslednější v získávání informací, takže i díky ní se můžu bez problémů držet nastaveného programu.

Jsem více v pohodě, což se odráží i na mých vztazích s okolím. Občas mě někdo pokouší a šermuje mi před obličejem chipsy nebo čokoládou, jinak ale přibývá zvědavých dotazů, jak to vlastně dělám, že hubnu. Cítím se velmi dobře a sebevědomější - vím, že to zvládám a vidina deseti shozených kilogramů do Vánoc nabývá stále reálnější podoby.