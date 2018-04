Zelenina je při hubnutí nejlepší. Jen pozor na kalorické zálivky

Ryba by se na vašem talíři měla objevit alespoň jedenkrát do týdne. Samozřejmě ve vhodné úpravě, což zdaleka není filé...

Při hubnutí nezapomínejte na maso. Dobrá je i svíčková

Ačkoli se za nejlepší dietní maso považuje většinou to kuřecí, nemusíte se při shazování kil spoléhat jen na ně, to by...