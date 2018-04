Zelená vzpruha. Pistáciová, trávová a další odstíny

1. ZELENÉ NENÍ NIKDY DOST

Zelená je barva velmi různorodá, s nepřeberným množstvím odstínů. Můžete si proto vybrat přesně ty, které vám budou vyhovovat. Volnou, jasně zelenou tuniku odlehčíte tříčtvrtečními kalhotami ve světlejším odstínu. Sandály s koženými pásky doladí celkový ležérní vzhled.

PRO ODVÁŽNÉ

Nebojte se kombinovat netradiční vzory. Kdo tvrdí, že puntíky, proužky a květy nejdou dohromady?

Tip pro nesmělé: úspěch je zaručen, pokud dodržíte stejnou barevnost. Pro efekt můžete přidat i sytě růžovou.

2. CHYTRÁ HORÁKYNĚ

Zelená je barva přírody, to ale neznamená, že v ní nemůžete vypadat elegantně. Šortky s originálním vzorem v kombinaci s nenápadným trikem s dlouhým rukávem doplňte hedvábnou pašminou a ze sportovního kompletu se rázem stane oblečení, ve kterém můžete vyrazit i na party.

JEDEN KOUSEK STAČÍ

Pokud zelená nepatří k vašim oblíbeným barvám, nebo se bojíte, že v brčálové od hlavy až k patě budete vyhlížet jako vodnická nevěsta, zkuste minimalistickou variantu. I jeden zelený kousek - ať už je to sako, šortky nebo bundička - váš šatník originálně oživí. Zelená barva prý navíc pomáhá vyléčit drobné splíny - působí totiž optimisticky a povzbudivě jak na nositele, tak na jeho okolí.

3. POHODLÍ NADE VŠE

Pohodlné capri kalhoty jsou ideální pro pozdní léto - hodí se na procházku, na pláž i na večeři s přítelem. Ideálním doplňkem k nim bude tílko v tmavším odstínu a plátěná taška se vzorem, do které se vám vejde všechno, co potřebujete s sebou. A v případě potřeby do ní hravě naložíte i nákup...