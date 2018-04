Ze zpěvačky návrhářkou. Beckhamová dobývá módní svět

Celá řada zpěvaček a hereček se snaží uspět v módním průmyslu, většina z nich však dříve či později končí. O dráhu designérky se pokouší Britney Spearsová, Amy Winehouseová, Jessica Simpsonová, Beyoncé, dvojčata Olsenovy a celá spousta dalších.

Před lety začala také členka veleúspěšné dívčí skupiny Spice Girls Victoria Beckhamová a odborníci si klepali na čelo. Posh Spice totiž v mnoha módních rubrikách figurovala spíše jako odstrašující příklad než jako módní ikona.

Victoria se však nevzdala, svůj pubertální styl proměnila na image dokonalé dámy, obklopila se elegantními šaty a ikonickými doplňky. A tím začala velká proměna ze zpěvačky, která jako sólistka neuspěla, ve více než uznávanou módní návrhářku.

Od samého počátku bojuje s předsudky veřejnosti a navíc nepatří zrovna mezi Miss Sympatie. Se svým manželem tvoří bohatý a slavný pár vydělávající spousty peněz, nikdy se na veřejnosti neusmívá a ráda se chlubí svou unikátní sbírkou kabelek Hermés, jejíž hodnota přesahuje 45 milionů korun. Nic, nad čím by veřejnost zrovna jásala a sympatizovala.

Léta čelí kritice také kvůli své hubené postavě, kterou zpočátku spíše odhalovala než skrývala, dokonce se chlubila faktem, že nosí džíny dětských velikostí. Přes to všechno se Victoria nevzdala a rozhodla se vybudovat vlastní módní impérium.

"Na začátku to bylo těžké," přiznala manželka slavného fotbalisty. "Lidé měli předsudky, ale pracovala jsem tvrdě a pokorně. I po šesti úspěšných kolekcích mám před sebou dlouhou, dlouhou cestu a spoustu práce."

Victoria se skutečně pevně drží své vize a rozhodně se nesnaží vybudovat obrovské impérium na jedinou sezonu, postupuje krůček po krůčku. Zřejmě se inspirovala neúspěchem kolegyně Jennifer Lopezové, ta si vzala velké sousto a jak rychle začala, tak rychle skončila.

"Plánuji tu stále být za pětadvacet, třicet let," vysvětluje. "Je to o tom, budovat značku postupně a strategickým způsobem. Je to o nalezení správné chvíle a správného týmu."

V současné době patří mezi její klientky Madonna, Cameron Diazová, Jennifer Lopezová, Demi Mooreová, Drew Barrymoreová, Heidi Klumová, Elle MacPhersonová, Gwyneth Paltrowová a mnohé další celebrity.

"Nepodceňujte ji," vzkázala světu obávaná šéfredaktorka amerického vydání magazínu Vogue Anna Wintour. A mít podporu právě této dámy znamená hodně.

Prezident luxusního newyorkského obchodního domu Bergdorf Goodman si také Victorii nemůže vynachválit. "Je jednou z velkých ikon stylu současnosti a překvapivě talentovaná návrhářka." Právě jeho obchodní dům nabízí kompletní kolekci čítající šaty, džíny a sluneční brýle.

Chválu na její práci pěje i ředitel amerického obchodního řetězce s luxusním zbožím Neiman Marcus. "Roste každou sezonou," říká Ken Downing. "Její znalosti výroby oděvů jsou impozantní."

Zákazníci skutečně oceňují kolekci elegantních šatů, která zdůrazňuje ženské křivky. Na rozdíl od méně úspěšných kolegyň perfektně rozumí látkám, střihům a barvám, každičký model zná do posledního detailu.

Na přehlídkách nové kolekce vždy osobně představuje jednotlivé šaty a když hovoří o své elegantní linii, člověk snadno zapomene, že byla také popovou superstar. Ostatní návrháři v ní ale nevidí konkurenci, Marc Jacobs, kreativní ředitel značky Louis Vuitton, jí dokonce neskrytě fandí a obdivuje její talent a znalosti.

Ambicí Victorie není být novátorkou jako John Galliano či Alexander McQueen, ale chce nabízet klasickou eleganci odolávající času. A obchodně se jí daří, jen za loňský rok utržila za oblečení přes 135 milionů korun. Ve srovnání s ostatními značkami nic závratného, Beckhamová však zůstává realistka.

"Postupujeme krůček po krůčku," uvádí návrhářka. Luxusní šaty vyrobené v rodné Anglii prodává dvacet pečlivě vybraných butiků, džínovou kolekci a sluneční brýle najdete ve více než stovce obchodů po celém světě. A pak tu je samozřejmě kolekce vůní, dámské i pánské, na které dělá reklamu spolu s manželem.

Victoria Beckhamová rozhodně není další z řady známých tváří, které propůjčí své jméno a dále se o nic nestarají. Navrhuje, kontroluje výrobu a aktivně se účastní všech aktivit kolem značky nesoucí její jméno.

Její opatrný přístup k obchodu a smysl pro styl a eleganci ji předurčují k velkému úspěchu. Britská módní rada ji letos nominovala na značku roku, tu si sice ze slavnostního ceremoniálu neodnesla, ovšem i nominace představuje velký pokrok. A nikdo ani nečekal, že by tak brzo porazila konkurenci typu Burberry či Pringle of Scotland, které působí v módní průmyslu desítky let.