Doktorce Cajthamlové to při čače slušelo, ve StarDance ale skončila

Bez brýlí, s prodlouženými rozpuštěnými vlasy, svůdným líčením a v krátkých šatech vypadala doktorka Cajthamlová minimálně o deset let mladší. Její vzhled pozitivně hodnotila i moderátorka Tereza Kostková. „Kveteš díl od dílu,“ polichotila jí. Dalšího rozkvětu se ale doktorka nedočká. V hodnocení poroty skončila druhá od konce, ale u diváků byla úplně poslední.

Nejhoršího tanečníka dle hodnocení poroty diváci poslali dál především proto, že je opět pobavil. Lukáš Pavlásek se předvedl v hippie stylu a svůj vzhled popsal: „Hlavu jsem namixoval Morrisonem a Lennonem, břicho je Depardieu a nohy Pinocchio.“

S tím, že má nohy jako ze dřeva, souhlasili i porotci. Ocenili ovšem aspoň snahu. „Dokonce sis počítal a je zvláštní, že sis počítal správně, ale ty nohy šly jinak. To je umění, to bych nedokázal. Jednu figuru jsi ale zatančil správně a to bylo to stání,“ řekl Zdeněk Chlopčík.

VIDEO: Pavlásek měl dřevěné nohy a přesto postoupil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Favority taneční soutěže zůstávají Leoš Mareš a Jitka Schneiderová, kteří pravidelně sbírají nejlepší hodnocení poroty.