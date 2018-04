Zdražení léků se náhle odkládá

Nová vyhláška snižovala u řady léků (například na krevní tlak, cukrovku či depresi) částky, které za ně proplácejí zdravotní pojišťovny.

Pacienti by pak dopláceli víc, nebo by si nechali předepsat jiné léky, které jsou bez doplatku. Ministryně vyhlášku podepsala v pátek. V pondělí už bylo všechno jinak.

"Po podrobnějším prostudování návrhu jsem zjistila, že neodpovídá politice sociální demokracie a programovému prohlášení vlády. Vyhláška by v dnešní podobě mohla způsobit velmi zásadní zvýšení spoluúčasti pacienta," zdůvodnila svůj krok Emmerová. Mimoděk tak sdělila, že nevěděla, co podepisuje.

Její nečekaný obrat však současně vyvolal spekulace, kdo u ní zalobboval: zda výrobci léčiv, jejichž léky by nešly tolik na odbyt, nebo vlastní strana, kterou za necelé dva měsíce čekají krajské volby.

Všeobecná zdravotní pojišťovna označila krok ministryně za velmi nestandardní a nesystémový. Mluvčí VZP Jiří Suttner řekl, že zdůvodnění ministryně je podivné. "Pokud měla v pátek jiné informace než dnes, pak asi na jejím úřadě něco nefunguje. Není to dobrý signál. Je důvodem k řadě spekulací, ale my spekulovat nebudeme," uvedl Suttner.

Všeobecná zdravotní pojišťovna naopak o vydání vyhlášky stála. Argumentovala tím, že každý měsíc odkladu ji stojí 40 až 50 milionů korun měsíčně: tolik představuje plánované snížení úhrad za léky.

I zástupci VZP nicméně připouštěli, že tato vyhláška byla vydána moc narychlo a pacienti by její dopad mohli pocítit víc, než by bylo skutečně nutné. Mnohdy to totiž v praxi vypadá tak, že firmy se s pojišťovnou dohodnou a sníží ceny svých léků, aby u nich pacienti zůstali a nenechali si předepisovat jiné. Avizované doplatky tak zase mnohdy klesnou.

Čekalo se tudíž, že ministryně vydání vyhlášky například o měsíc odsune, než budou dohody o snížení cen uzavřeny. Emmerová se však rozhodla vyhlášku vůbec nevydat. Celou její přípravu označila za špatnou a navíc sdělila, že změní takzvanou kategorizační komisi, která podklady k vyhlášce zpracovává.

"Moje první zkušenost se schvalováním vyhlášky je pro mě poučením, že komise nepracuje vždy podle mých představ lékařky a sociální demokratky, to jest v zájmu pacientů. V současném složení tedy nemůže fungovat jako můj poradní orgán," prohlásila ministryně.

Její krok uvítali jak pacienti, tak výrobci léčiv. Naopak se nad ním pozastavil prezident lékařské komory David Rath, který je členem kategorizační komise. "Ministryně se zřejmě zalekla odezvy, že vyhláška povede k velkému zvýšení doplatků. Já jsem přesvědčen, že by se to nestalo," řekl.