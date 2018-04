Čtenářský recept: Zdravý vánoční bramborový salát

Doba přípravy: 1,5 hodiny včetně vaření

Množství: 6 - 8 porcí

2 kg brambor

3 větší mrkve

2 petržele

1 menší celer

5 kyselých okurek

1 konzerva sterilovaného hrášku

500 g šunkového salámu

1 větší cibule

2 sojanézy (majonéza bez vajec)

hořčice

sůl

pepř

lák z okurek

1. Brambory omyjeme a dáme vařit do osolené vody. Mrkev, petržel a celer očistíme a dáme vařit. Uvařené vychladlé brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky. Vychladlou zeleninu, salám a kyselé okurky také nakrájíme na kostičky, cibuli nakrájíme nadrobno.

2. Vše nakrájené dáme do mísy (či většího kastrolu v našem případě), přidáme sterilovaný hrášek a dobře promícháme. Přidáme sojanézy, hořčici dle chuti, osolíme, opepříme, případně dochutíme lákem z okurek a velice dobře promícháme.

3. Dáme vychladit do druhého dne a potom už jenom při podávání dozdobíme plátkem citronu.

Poznámka: Doporučuji podávat k jakémukoli smaženému jídlu a zapíjet dobrým vychlazeným pivem.