Zdravý člověk by měl močit za každé čtyři hodiny, řekl lékař on-line

17:11 , aktualizováno 30. září 14:27

Pokud si musíte co chvíli odskočit na záchod a budíte se kvůli tomu i v noci, může to být známka choroby ledvin. Zdravý člověk, který za den vypije dva litry tekutin, by neměl chodit na záchod nijak často. "Močení by nemělo být příliš časté, zhruba jednou za tři až čtyři hodiny ve dne," řekl primář Vladimír Polakovič, přední český internista, který on-line odpovídal na otázky čtenářů OnaDnes.cz.