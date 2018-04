Osm zdravotních výhod žen: mají lepší paměť a infarkt o 10 let později

“Muži notoricky věnují méně pozornosti svému zdraví a preferují macho přístup, než aby zašli na prohlídku k lékaři,” domnívá se doktor J. Leonard Lichtenfeld z American Cancer Society.



A jaké zdravotní výhody mají naopak pánové oproti ženám? Na to jsme se zeptali doktorky Petry Sehnalové z Interního oddělení Nemocnice Na Homolce.

„Kromě pozdějšího nástupu a menšího výskytu osteoporózy bohužel asi žádné,“ odpověděla lékařka Sehnalová a dodala, že podle údajů Českého statistického úřadu mají muži v každém věku vyšší úmrtnost než ženy. Největší rozdíl je ve věku 15 až 29 let, jelikož se ženy tolik nevěnují rizikovým činnostem, sportům a povoláním. S rostoucím věkem se pak již rozdíly snižují.

„Naštěstí i pro muže existuje způsob, jak zlepšit svoji životní prognózu, a tím je manželství. Muži žijící v partnerském svazku jsou na tom zdravotně lépe a dožívají se vyššího věku než muži svobodní, rozvedení či ovdovělí,“ řekla doktorka Sehnalová, která „ zdravotní“ výhodu mužů spatřuje v jejich manželkách, jelikož díky nim chodí častěji na lékařské prohlídky, jedí dietněji, méně holdují alkoholu, dostává se jim lepší péče v době nemoci a podobně, což vše v souhrnu vede k lepšímu zdravotnímu stavu a delšímu dožití.

„Lze ovšem předpokládat, že ne všichni muži budou s těmito závěry souhlasit,“ myslí si Sehnalová.

Pokud někdy nadáváte na těžký úděl žen, přečtěte si následující zdravotní výhody, díky kterým budete vděčná, že jste narodila se dvěma chromozomy X.

Ženy se dožívají vyššího věku

Statistické údaje ukazují, že příslušnice něžného pohlaví se mohou těšit na delší život než jejich mužští vrstevníci.

Doktor Milan Čech, primář Interního oddělení Nemocnice Na Homolce, uvedl, že ženy v České republice se dožívají v průměru 80 až 81 let, muži o 4 až 5 let méně.

„Z velké části je to dáno tím, že jsou ženy až do přechodu chráněny proti rozvoji kardiovaskulárních chorob (srdeční infarkt, mozkové příhody a choroby cév končetin) vysokými hladinami estrogenních hormonů. Po přechodu se pak rozdíly mezi pohlavími zmenšují,“ vysvětlil doktor Čech, který vysvětlil, že i u žen pak narůstá výskyt těchto onemocnění.

Ženy jsou při prvních klinických projevech onemocnění srdce a cév v průměru o 10 let starší než muži, a proto už takříkajíc muže „nedoženou“. Ovšem jak dále řekl lékař Milan Čech, díky tomu, že se ženy dožívají vyššího věku, se u nich ve stáří objevuje mnoho jiných onemocnění, kterých se naopak muži „nestihnou“ dožít. Jde zejména o nemoci pohybového aparátu, osteoporózu, čili řídnutí kostí, a samozřejmě také o nádorová onemocnění.

„Ženy také méně umírají v mladém věku, jelikož se tolik nevěnují nejrůznějším adrenalinovým sportům a rizikovým povoláním, méně též kouří a méně pijí alkohol, což jim zvyšuje průměrný věk dožití,“ dodal doktor Čech.

Ženy snášejí bolest lépe než muži

Pánové možná namítnou, že muži jsou přeci od přírody silnější a odolnější vůči bolesti, ale mnohé studie potvrzují, že ženy zvládají fyzickou bolest lépe.

Doktorka Nieca Goldbergová, ředitelka z women’s heart program z Joan H. Tisch Center for Women’s Health v New York City se domnívá, že ženy mají vyšší práh bolestivosti než muži také proto, aby lépe snášely bolesti, které sebou zákonitě přináší přivedení potomka na svět.

„Ženy musí být schopné zvládnout agonii během porodních bolestí a porodu,“ řekla doktorka Goldbergová.

Starší ženy méně často onemocní melanomem kůže

Zhoubný melanom, který se objevuje převážně na kůži, patří sice mezi méně běžné typy rakoviny kůže, zato patří mezi její nejsmrtelnější formy.

Podle American Academy of Dermatology je výskyt melanomu u žen do 45 let častější než u mužů. Tento jev vědci přisuzují popularitě opalování. Nicméně v pozdějším věku se karta obrací a muži častěji než ženy čelí tomuto smrtelnému onemocnění.

Doktor Lichtenfeld vysvětlil, že tento typ rakoviny kůže se obvykle nevyskytuje v mladém věku. Okolo padesátky až šedesátky je však pozorován u velkého množství mužů bílé pleti. Doktor Lichtenfeld tento fakt vysvětluje tím, že poškození pokožky se po desítkách let práce venku nebo provozování venkovních sportů bez použití ochranného krému s UV faktorem nahromadí a způsobí tak vznik melanomu.

Ženy mají vyšší hladiny „dobrého“ cholesterolu

Není cholesterol jako cholesterol a právě HDL neboli „dobrý“ cholesterol je spojován se silným srdečním zdravím. HDL cholesterol pomáhá proti hromadění plaku v cévách u žen před menopauzou, čímž je chrání před srdečními chorobami v mladším věku, které se mohou již objevovat u mužů ve stejné věkové skupině.

Doktorka Goldbergová vysvětlila, že estrogen zvyšuje hladiny HDL cholesterolu u žen v plodném věku, kdy jsou hladiny estrogenu na vrcholu. S příchodem menopauzy pak klesá produkce estrogenu a tím rovněž hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu. Nieca Goldbergová proto ženám po menopauze doporučuje zdravě se stravovat, udržovat si zdravou váhu a pravidelně kontrolovat hladiny cholesterolu v krvi. Tímto způsobem lze podle ní udržet dostatečné množství estrogenu, který chrání srdeční zdraví.

Ženy mají lepší paměť než muži

Podle výsledků vědeckých studií mají ženy lepšího pamatováka než jejich drahé polovičky. Například studie norských vědců z roku 2014, které se zúčastnilo asi 37 000 lidí a jejíž výsledky byly zveřejněny v časopise BMC Psychology ukázala, že ačkoli starší lidé obecně měli více problémů s pamětí, muži každého věku, mladí i staří, zapomínali častěji než ženy.

Ani pro tento jev nemají odborníci jasné vysvětlení, ale podle předchozích výzkumů muži častěji trpí kardiovaskulárním onemocněním nebo vysokým krevním tlakem, které přispívají k degeneraci mozku.

Ženy mají méně břišního tuku

Místo věčných nářků, že jste zase přibrala na zadku, bocích nebo stehnech, byste vlastně měla být vděčná. Horší by totiž nejen pro váš vzhled, ale i pro celkové zdraví bylo, kdybyste přibírala tuky na břiše. Ukládání tuků v břišní oblasti, které je typičtější právě u mužů, znamená zvýšené riziko srdečních onemocnění, cukrovky, mrtvice a dalších chronických nemocí.

“Postavy ve tvaru jablka, které mají obvykle muži, zadržují více tuku kolem srdce a horního břicha, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění,” vysvětlila doktorka Holly Phillipsová, specialistka na ženské zdraví z New York City, která vysvětlila, že postavy typu hruška si udržují tuk daleko od srdce, což je pro srdeční zdraví mnohem přijatelnější.

Podle doktora Lichtenfelda může tuk nashromážděný kolem břicha také zvyšovat riziko některých druhů rakovin.

Ženám hrozí infarkt v pozdějším věku než mužům

Pravděpodobnost vzniku srdečních onemocnění a infarktu se u mužů začíná zvyšovat již po překročení čtyřicítky nebo i dříve. Podle doktorky Holly Phillipsové ženám toto hrozí až o deset let později po překročení padesátky a po menopauze.

“Ženy mívají jejich první infarkt o celých deset let později než muži,” potvrzuje spolu s doktorem Čechem rovněž doktorka Goldbergová.

Hlavní roli v tom opět nejspíš hrají hladiny cholesterolu, které jsou u mladších žen nižší, dále hladiny estrogenu a zdravý životní styl, díky kterému si ženy udrží nízký krevní tlak. Vysoký krevní tlak je totiž rizikovým faktorem pro vznik srdečních onemocnění a infarktu. Bohužel po menopauze se riziko srdečních onemocnění zvyšuje.

“Po padesátce se ženská zranitelnost vůči srdečním onemocněním začíná podobat té mužské,” uvedla lékařka Phillipsová.

Mezi ženami je méně alkoholiček

Alkohol je metla lidstva bez rozdílu pohlaví, ale alkoholiků je podle některých odborníků obecně více než alkoholiček. Podle doktorky Holly Phillipsové z New York City mají muži dokonce dvakrát větší pravděpodobnost rozvinutí alkoholismu než ženy.

Nicméně s tímto tvrzením však úplně nesouhlasí vedoucí Oddělení klinické psychologie Martin Kořán.

„I když na první pohled jsou restaurační zařízení plná spíše mužů, v dnešní době se poměr vyrovnává - na dvě třetiny alkoholiků připadá jedna třetina alkoholiček, ženy pijí více doma, své pití tají a dlouho drží pod kontrolou,“ řekl doktor Kořán, který se domnívá, že důvody k pití u žen je třeba hledat ve špatné rodinné a ekonomické situaci, v nadměrném pracovním zatížení či jiných zátěžových životních událostech, často se alkoholičkou stává nadměrně exponovaná žena - celebrita špatně zvládající časté probírání jejího života v bulváru.

Doktor Kořán dále uvedl, že populace žen závislých na alkoholu mládne, ženy buď samotné, nebo ve skupině vyrážejí na tahy za alkoholem a je to všeobecně více tolerováno než dříve (napomáhají tomu i reklamy plné hezkých mladých žen a mužů, kteří pijí alkoholické nápoje na veřejnosti při západu slunce).

„V současnosti více mladých dívek a žen pije alkohol ve větším množství (už i školačky na víkendových diskotékách) a čím dříve se začíná s pravidelným pitím, tím dříve vzniká závislost,“ varoval doktor Kořán.

A dále vysvětlil, že ženský organismus má bohužel více tuku v těle, menší játra a méně aktivní alkoholdehydrogenázu v žaludeční sliznici, takže následky jsou mnohem rychlejší opití a delší opilost a eventuálně po několika letech požívání větších dávek alkoholu i rychlejší přechod do tzv. terminální fáze (deprivace), kdy dochází ke ztrátě vlastní důstojnosti, sociální izolaci (u žen mnohem rychleji než u mužů, protože muži jen těžce snášejí manželku alkoholičku a často je to důvod k rozvodu), k celkové mentální a citové degradaci osobnosti, ke ztrátě etických hodnot.



„Řešením je pouze odvykací léčba po detoxifikaci v odborném zařízení a následná doživotní abstinence,“ uzavřel doktor Kořán.