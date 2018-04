Deset překvapivých zdravotních výhod spánku: méně stresu i delší život

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je klíčovou součástí zdravého životního stylu a má velký význam pro psychickou i fyzickou kondici. Potřeba spánku je individuální, ale většina dospělých potřebuje šest až osm hodin.

"Spánek býval trochu ignorovaný, jako zaparkování auta v garáži a jeho vyzvednutí ráno," říká doktor David Rapoport, ředitel NYU Sleep Disorders Program. Dnes už tomu tak není a odborníci stále objevují nové významy a výhody spánku.

Zlepšuje paměť

Mohlo by se zdát, že ve spánku prostě vypneme mozek a jen odpočíváme. Paměť je však během spaní překvapivě zaneprázdněná, upevňují se vzpomínky a procvičují dovednosti, které jsme se naučili v bdělém stavu. Tento proces se nazývá konsolidace.

"Pokud se snažíte něco naučit, ať už fyzického nebo duševního, učíte se to k určitému bodu procvičováním," vysvětluje doktor Rapoport, který je také profesorem na NYU Langone Medical Center.

"Ale něco se stane, když spíte, co vám pomůže se to naučit lépe".

Jinými slovy, pokud se snažíte naučit něco nového - ať už španělštinu nebo nový tanec – půjde vám to lépe, až se vyspíte.

Prodlužuje život

Příliš mnoho, nebo naopak příliš málo spánku je spojeno s kratším životem, ačkoli vědcům stále není jasné, zda jde o příčinu, nebo důsledek. Ve studii z roku 2010 se mezi ženami ve věku 50 až 79 let vyskytlo více úmrtí u žen, které spaly méně než pět hodin, nebo více než šest a půl hodin spánku za noc. Spánek také ovlivňuje celkovou kvalitu života.

"Mnoho věcí, které považujeme za samozřejmé, je ovlivněno spánkem," říká doktor Raymonde Jean, ředitel spánkové medicíny z St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center in New York City. "Pokud spíte lépe, můžete určitě žít lépe. Je to celkem jasné."

Zamezuje zánětlivým procesům

Záněty jsou spojeny se srdečním onemocněním, mrtvicí, cukrovkou, artritidou a předčasným stárnutím. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří spí málo – šest a méně hodin za noc – mají vyšší krevní hodnoty zánětlivých bílkovin než ti, co spí více.

Ve studii z roku 2010 se zjistilo, že hodnoty C-reaktivní bílkoviny, která je spojena s rizikem srdečního infarktu, byly vyšší u lidí, kteří spali šest a méně hodin. Podle doktora Rapoporta mohou lidé, kteří trpí poruchami spánku, jako jsou spánková apnoe nebo insomnie, zaznamenat zlepšení krevního tlaku a zánětlivých procesů, pokud jejich spánkové problémy budou správně léčeny.

Podporuje kreativitu

Než si stoupnete k malířskému stojanu a štětcům nebo než začnete psát další řádky svého románu, pořádně se na to vyspěte. Kromě upevňování vzpomínek a jejich zesilování mozek také podle odborníků reorganizuje a restrukturuje vzpomínky, což může vést ke zlepšení kreativity.

Vědci z Harvardovy univerzity zjistili, že se lidem během spánku pravděpodobně zesilují emoční složky paměti, což jim může pomoci podpořit kreativní proces.

Pomáhá k vítězství

Pro sportovce může existovat jednoduchý způsob, jak zlepšit svůj výkon, a tím je právě kvalitní a dostatečný spánek.

Odborníci ze Stanfordovy univerzity ve své studii zjistili, že hráči fotbalu ze střední školy, kteří se snažili spát nejméně 10 hodin po sedm až 8 týdnů, zlepšili svůj průměrný čas ve sprintu, měli lepší výdrž a byli méně unavení.

Výsledky této studie odrážejí i předešlá zjištění, která byla zaznamenána u tenisových hráčů a plavců.

Zlepšuje známky ve škole

Studie z roku 2010 zveřejněná v časopisu Sleep ukázala, že děti ve věku 10 až 16 let, které měly ve spánku problémy s dýcháním - chrápání, spánkové apnoe a další typy narušeného dechu - měly zároveň vyšší pravděpodobnost potíží se soustředěním a učením. Autoři studie poznamenali, že tento jev by mohl vést ke značnému zhoršení prospěchu ve škole.

I v další studii studenti, kteří neměli dostatek spánku, měli horší známky než ti, co spali dostatečně.

"Pokud se snažíte něco dohnat, tak jste ochotní obětovat právě spánek," říká doktor Rapoport a dodává, že tím si rozhodně nepomůžete, protože právě těžká a opakovaná spánková deprivace jasně poškozuje schopnost učit se.

Zlepšuje pozornost u dětí

Doktor Rapoport varuje, že nedostatek spánku může vyústit v podobné příznaky jako u ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), a dodává, že děti nereagují stejným způsobem na spánkovou deprivaci jako dospělí.

"Zatímco dospělí jsou obvykle ospalí, děti jsou spíše hyperaktivní," konstatoval.

Studie z roku 2009 v magazínu Pediatrics zjistila, že děti ve věku sedm a osm let, které spaly méně než osm hodin, měly větší pravděpodobnost být hyperaktivní, nepozorní a impulzivní.

Udržuje zdravou váhu

Pokud uvažujete o dietě, zaměřte se nejdříve na svůj spánkový režim. Vědci z univerzity v Chicagu zjistili, že dietáři, kteří měli dostatek spánku, zhubli více tuku - 56 procent jejich váhové ztráty - než ti, kterým spánek chyběl. I když obě skupiny shodily přibližně stejné množství váhy, ti, co spali méně, se zbavili spíše svalové hmoty než tuků. Dietáři, kteří méně spali, se také cítili více hladoví.

"Spánek a metabolismus jsou řízeny stejnými sektory v mozku," vysvětluje Rapoport. "Když jste ospalí, určité hormony stoupají do krve a tyto hormony řídí apetit."

Snižuje stres

Co se týče zdraví - stres a nedostatek spánku jsou prakticky to samé a obojí může ovlivnit kardiovaskulární zdraví.

"Spánek může rozhodně snižovat hladiny stresu a lidé tak mohou mít lepší kontrolu nad krevním tlakem," vysvětlil doktor Jean. Vědci se také domnívají, že spánek ovlivňuje hladiny cholesterolu, který hraje významnou roli v srdečních onemocněních.

Odvrací deprese

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek znamená pro naše celkové zdraví více než to, že se vyhneme podrážděnosti.

"Nedostatek spánku může přispívat k depresi," říká doktor Jean. "Dobrý spánek v noci může opravdu pomoci náladové osobě snížit úzkost."

Doktor Rapoport také varuje, že spánek nelze nahnat dlouhým vyspáváním o víkendu, je potřeba najít vyváženost po celý týden.