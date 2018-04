Nejčastější zdravotní potíže s nohama a jejich nejlepší řešení

Ano, samozřejmě, holíme je, stříháme jim nehty, chodíme s nimi na pedikúru a dopřejeme jim i pravidelnou dávku krému. Zkuste ale někdy věnovat trochu svého času tomu, že budete nohy pozorovat.

Ne ty své, ale cizí. Ty, které chodí po ulici, jedou v autobuse, pohupují se, jsou-li přehozeny jedna přes druhou, když jejich majitelé sedí v křeslech kaváren. Před očima se vám začnou odehrávat příběhy o různé péči, o nemocech i o trápeních či radostech. Je to ale jako se vším: ať už člověku jeho nohy naznačují cokoli, vnímat to začne teprve ve chvíli, kdy pocítí dlouhodobou bolest.



„Před několika lety jsem vyšetřoval pro zdravotní pojišťovnu nohy návštěvníků obchodních center ve Středočeském kraji. Z několika set párů, které jsem prohlédl, bylo jen necelých deset procent nohou zcela zdravých. Výčet chorob a deformit nohou těch, kteří už jsou dlouho dospělí, by byl úctyhodný. V pořádku však nebyly ani nožky jinak půvabných mladých dívek, ale nejsmutnějším zjištěním pro mě bylo, že také nožičky mnoha předškolních dětí vykazují známky poškození,“ říká podiatr Pavel Kloud.

Nejčastějším onemocněním hned po plísních jsou deformity vzniklé důsledkem chybného a zároveň dlouhodobého zatížení nohy a nedostatkem tréninku. Trpí jimi až polovina všech dospělých. Problémy však začínají již v dětském věku, protože alespoň třetina dnešních dětí nikdy neběhá naboso, a navíc nosí obuv, která jejich nohy kazí.

Vbočená pata a noha

Rovnoměrné zatížení pat je předpokladem pro neporušenou nožní klenbu s dobrou funkcí prstů. Náprava nesprávné zátěže by měla být podle podiatra Pavla Klouda na počátku řešení problémů s velkými klouby a páteří. Vbočení pat stojí také za vznikem vbočeného palce a za deformitami prstů. Při vbočené noze, kdy je celá noha natočená dovnitř, hrozí pokleslá podélná a příčná klenba.

Jak na to?



Aktivní stabilizace paty probíhá na stupínku, kdy necháváme klesat paty a zase je zvedáme. Ne ovšem úplně na špičky, to by mohlo podporovat snižování příčné klenby. Cvik je třeba provádět dvakrát denně vždy alespoň pětadvacetkrát.

Rovněž nacvičujeme před zrcadlem stoj s rovnými patami. Střídavě přenášíme váhu na vnější a vnitřní okraje pat. Děláme to tak dlouho, dokud nezískáme pocit, že stojíme rovně a pevně. Poté zůstaneme stát a sledujeme postavení pat v zrcadle. Další variantou je stoj na jedné noze s pevně vzpřímenou patou bez opory. Každý cvik by měl trvat alespoň 30 vteřin. Končetiny samozřejmě vystřídáme. Vhodné je také chození naboso po nerovném terénu či alespoň pořízení speciálních vložek do bot, které stabilizují zadní a střední segment nohy za účelem zlepšení statiky a biomechaniky nohy a následně ovlivňují správné postavení celého těla.

Podélně plochá noha

Jde o oploštění podélné klenby, kdy pata stojí ve zvýšeně vbočeném postavení. Spolu s dědičnými sklony se na jejím vzniku podílí nesprávné zatěžování, slabé svaly, uvolněné vazy, nadváha a extrémní nadváha. Podélně plochou nohu poznáte podle zvýšené únavy nohou, pálení a někdy i tupé bolesti na přední straně bérce. V těžších případech se objevuje zvýšené pocení nohou, otoky, zhoršuje se krevní oběh dolních končetin a tvoří se křečové žíly.

Jak na to?

Cvičení spočívá v uchopování různých předmětů prsty, psaní tužkou apod. Choďte po špičkách a po uvolnění se asi na 15 vteřin postavte na vnější okraj chodidla. Pomáhají i kvalitní vložky do bot.

Snímek ploché nohy u pětadvacetileté ženy. Plochou nohou trpí často malé děti, ale i dospělí.

Příčně plochá noha

Příčinou bývá zvýšená zátěž bez pravidelného odpočinku a tréninku, nošení těžkých břemen a nevhodná obuv. Na problém vás může upozornit otlak uprostřed bříška chodidla a skryté deformace prstů. Pak také bolest v přední části nohy a kotníku při chůzi i stání, bolesti v lýtkách, nepružná chůze, která vede k bolestem v kyčlích a zádech.



Jak na to?

Sami můžete klenbu masírovat, pomáhá i válení golfového míčku pod bříškem palce u nohy, zkuste chodit po zevním okraji nohou, provádět výpony na špičky nebo třeba cvičit na nestabilní plošině. Specializovaná cvičení by vám měl raději popsat odborník.

Patní ostruha

Trápí asi patnáct procent populace. Vzniká nesprávným namáháním, při kterém dochází k přetížení ploché šlachy chodidla. Ta má klíčovou funkci při běhu a chůzi, protože poskytuje podporu podélné klenbě a tlumí nárazy. Přetížení způsobuje zánět, který spolu s drážděním kosti může zapříčinit novotvorbu kosti a vznik ostruhy patní.

Jak na to?

Léčba rozhodně patří do rukou odborníků. Může stačit jen použití správných rehabilitačních technik, masáže, teplé koupele, ovšem někdy je potřeba i chirurgické řešení.

Patní ostruha vzniká nesprávným namáháním, při kterém dochází k přetížení ploché šlachy chodidla.

Deformity a křečové žíly

Za deformity prstů, jako je například vbočený palec, může ve velké míře nevhodná, příliš špičatá, krátká a jinak prostorově nevyhovující obuv. Většina deformit se dá korigovat cíleným každodenním tréninkem nohou a použitím vhodných vložek.



Také zvýšené pocení a zápach nohou byste neměli brát na lehkou váhu. Kromě toho, že preventivní péče spočívající v mytí nohou antibakteriálním prostředkem a jejich pečlivém osušení zabrání kožním a nehtovým infekcím, je dobré zjistit příčinu potíží. Ta totiž může souviset s termoregulací a krevním oběhem. Večerní, a někdy i ranní otoky dolních končetin, které začínají kolem kotníku a postupně se rozšiřují nahoru, pocity únavy – i tak zcela nenápadně mohou začínat varixy.

Nebo začnete pozorovat výskyt modrých metliček či uzlů, které dělají nevzhledné bouličky na kůži. Křečové žíly postihují 40 procent žen a 20 procent mužů ve věku nad 70 let. V případě, že s léčbou nebudete dlouho otálet, může stačit kompresivní terapie prostřednictvím elastických obinadel a kompresivních punčoch. V opačném případě je třeba přistoupit k operaci.

Pozor dávejte i na plísně

Velmi častým onemocněním jsou plísně. Původci onychomykózy se usazují v nehtových ploténkách a poskytnete-li jim vhodné prostředí nošením neprodyšné obuvi, v níž se vám potí nohy, a máte-li k tomu ještě jinak poškozené nehty, rostou velmi dobře.



Léčba není bohužel kosmetická záležitost, jak se mnozí domnívají, ale vyžaduje podávání lokálních, či dokonce systémových antimykotik více o plísních jsme psali zde.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.