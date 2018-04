Kvůli dědičnému onemocnění už nemůže ani chodit a hrozí jí smrt

Lipedém je dědičná chronická porucha rozložení tuku ve stehnech, v lýtkách a také v oblasti boků. Tyto polštářky tuku se vyskytují téměř výhradně u žen a nemohou být redukovány dietou nebo cíleným cvičením. Onemocnění je následkem dědičné chronické poruchy distribuce tukové tkáně. Často se objeví v pubertě nebo během těhotenství, kdy hrají roli hormonální změny. Nohy jsou citlivé na tlak a bolí, často se také vytvářejí podlitiny a v jednom z posledních stádií nemoci může dojít k poruchám oběhového systému a pak následuje smrt.

U Katii se nemoc začala projevovat právě v době, kdy byla v pubertě. Měla oproti ostatním dívkám silnější nohy a boky. V té době si ale myslela, že je prostě jen víc při těle a má mohutnější tělesnou konstituci. Zhruba ve dvaceti letech ovšem nohy začaly růst a otékat ještě více. Šla tedy k lékaři, který zjistil, že má dědičnou chorobu.

Dnes je na tom Katia velmi špatně a doktoři ji varují, že by mohla brzy zemřít. „Když nepodstoupí žádnou operaci, nebude mít bandáže a nebude se hýbat, zřejmě velmi brzy zemře,“ sdělil její ošetřující lékař.

„Mám ze své nemoci velký strach. Pochopitelně nechci, abych zemřela. Už teď mám velké bolesti. Otékají mi kotníky a nemohu chodit, tím pádem jsem pak imobilní. A když budu imobilní, bude se nemoc rapidně zhoršovat a můžu zemřít,“ sdělila Katia, která má za sebou sérii liposukcí, lymfatických masáží a dalších procedur a zákroků.

Dříve si myslela, že problémy ustoupí, jakmile začne držet dietu, ale ta na vývoj nemoci neměla vůbec žádný vliv. Ačkoli jí umírněně, stále velmi rychle přibírá. Protože se málo hýbe, ručička na váze stoupá závratnou rychlostí.

Naštěstí má ale po boku partnera, který ji povzbuzuje a pečlivě se o ni stará. Brzy by se měli brát. „Miluje mě takovou, jaká jsem, a miloval by mě za všech okolností. Ale já bych si přála alespoň na vlastní svatbě vypadat lépe,“ sdělila žena, která nemůže chodit do práce, protože velmi často trpí takovými bolestmi, že nedokáže ani vstát z postele.

„Během tří až čtyř let budeme Katiu postupně operovat. Čeká ji zhruba dvanáct zákroků. Pokud všechno bude probíhat v pořádku, měla by na tom být zdravotně lépe, ale úplně její problém odstranit nelze,“ prozradil její lékař David Greuner, který se chystá na dalšé liposukce. Tentokrát by měly pomoci, protože jich bude víc za sebou.

Katia by si přála mít dlouhý život. „I když mám tuto nemoc, stejně si dokážu užít život a jsem relativně šťastná,“ dodala. Katia doufá, že povzbudí lidi, kteří mají podobné zdravotní problémy a propadají kvůli tomu depresím.