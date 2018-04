Zdravotní otázky, které byste měla položit své matce

Svou rodinnou anamnézu v hlavních rysech nejspíš znáte. Víte, jestli vaše matka někdy prodělala rakovinu, zda trpí cukrovkou, nebo ji postihla mrtvice. Jenže na spoustu věcí vás nejspíš ani nenapadne zeptat se, nebo vám to připadá poněkud hloupé. Přitom je však právě znalost těchto zdravotních záležitostí naprosto zásadní.

Některé z nemocí, nebo zdravotních dispozic mají totiž svůj základ v dědičnosti, a právě kvůli vlastní prevenci byste o nich měla vědět.



„Měla jsi nějaké problémy s otěhotněním?“

Početí vaše nebo vašich sourozenců obvykle není tématem, které se probírá u nedělního oběda, přesto byste se však na něj měla zeptat. Případné problémy, které měla vaše matka s otěhotněním, se totiž mohou týkat i vás.

Častou překážkou otěhotnění je syndrom polycystických vaječníků, kterým v Evropě trpí každá desátá žena a který stojí za patnácti až dvaceti procenty případů neplodnosti.

A právě v případě syndromu polycystických vaječníků hraje dědičnost velkou roli. Pokud jím trpěla vaše matka, máte podle odborníků téměř osmkrát větší pravděpodobnost, že se objeví i u vás.

Zkušenosti žen Počkaly si na dítě a počaly přirozeně? Endometrioza a otěhotnění se řeší na eMimino.cz.

Podobná situace je i v případě endometriózy, která patří k dalším častým překážkám otěhotnění. I v tomto případě vstupuje do hry dědičnost, která riziko endometriózy opět zvyšuje. Dozvěděla jste se, že vaše matka endometriózou trpěla? Potom byste, podle odborníků, neměla s otěhotněním otálet, protože s postupujícím věkem má onemocnění tendenci ke zhoršení.

„Nemáš problémy s očima?“

Zatímco mrtvici nebo cukrovku před vámi vaši nejbližší jen těžko utají, to, že se jim horší zrak, nemusíte dlouho vůbec zaregistrovat. Přitom právě například v případě zeleného zákalu hraje opět podstatnou roli dědičnost, a čím později je diagnostikován, tím jsou vyhlídky na vyléčení horší.

Jestliže zeleným zákalem trpí některý z vašich rodičů, existuje značná pravděpodobnost, že se časem objeví i u vás. Pokud se tedy ve vaší rodině zelený zákal vyskytne, měla byste rozhodně začít chodit na preventivní prohlídku už od mladého věku.

Nezapomínejte také na to, že v počátečních stadiích se zelený zákal nijak neprojevuje a nemáte šanci ho sami na sobě poznat. Ve stadiu, kdy dochází ke zhoršení vidění, je už léčba značně problematická a neléčený zelený zákal může vést až k úplné ztrátě zraku.

„Měl někdo z rodiny rakovinu prsu, nebo vaječníků?“

Nejspíš víte, jestli některý z těchto typů rakoviny prodělala vaše matka, ale jste si jistá, že máte přehled o tom, jak a jestli se tato onemocnění „prošla“ vaší rodinou? Dědičnost u rakoviny prsu i rakoviny vaječníků hraje obrovskou roli.

Podle statistik jsou minimálně tři procenta (některé zdroje uvádí až deset procent) všech případů rakoviny prsu a deset až dvacet procent (údaje jednotlivých zdrojů se liší) rakoviny vaječníků způsobeny právě zděděnou genetickou mutací (postiženy jsou geny BRCA1 a BRCA2).

Měla byste se vždy zajímat o to, zda měla rakovinu prsu či vaječníků některá vaše vzdálenější příbuzná mladší pětačtyřiceti let (v případě matky, či sestry je varovné onemocnění v jakémkoli věku). Na preventivní mamografické vyšetření v časnějším věku než je doporučovaných pětačtyřicet let byste měla chodit i v případě, že se rakovina prsu vyskytla u vašeho otce, nebo bratra. Případně pokud se objevila u vašich vzdálenějších ženských příbuzných v obou prsech.

„Kdy ti začala menopauza?“

Nástup matčiny menopauzy je další z témat, která obvykle dcery se svými matkami neprobírají. I v tomto případě byste však měla přemoci svůj ostych a zeptat se matky, kdy se u ní menopauza objevila.

V případě časného nástupu menopauzy totiž může být ohrožena i vaše plodnost. Vědci totiž zjistili, že dcery matek, u nichž se menopauza objevila brzo, mají menší počet vajíček. Pokud je to i váš případ a budete otěhotnění odkládat na pozdější věk, můžete mít tak s početím dítěte velké problémy.

Navíc existuje velká pravděpodobnost, že pokud vaše matka vstoupila do menopauzy v časném věku, bude se stejná situace opakovat i u vás.