Zdraví z lékáren? Raději ne, tvrdí lékaři

Vypadá to, že lepší dárek ani koupit nelze, vždyť zdraví si přejí snad všichni.

O podobný dojem ostatně tvůrci reklam usilují, a mnohé preparáty se proto před Vánocemi prodávají ve svátečnějším balení a podobně. Jenže lékaři to vidí jinak.

"Obecně řečeno, podobné dárky k ničemu nejsou," říká rehabilitační lékař Jan Hnízdil z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. A dodává: "Jít pro dárek, který má být pro zdraví, do lékárny, je trochu zvrácené."

Podobně se lékaři vyjadřují i o vitaminových preparátech, které mají zajistit zdraví celé rodině, nebo o přípravcích, které mají mít tu moc oddálit příznaky stáří. Vadí jim například to, že takové univerzální přípravky nakonec nemusí přinést slibovaný efekt, a navíc bývají zbytečně drahé.

Daleko lépe podle lékařů udělá ten, kdo si dá s výběrem větší práci a bude se snažit případný dárek pro zdraví ušít obdarovanému skutečně na míru podle toho, co doopravdy potřebuje.

Zdravé dárky pod stromečkem

Předražený multivitaminový preparát spíše ne, rotoped nebo třeba předplatné do bazénu ano. Tak lze shrnout doporučení zdravotníků, jak by měl vypadat vánoční dárek, který prospěje zdraví obdarovaného. Ale i v lékárně lze při troše znalostí koupit něco, co udělá radost a zároveň zlepší zdravotní stav.

Uvažujete o tom, že koupíte svým blízkým něco, čím utužíte jejich zdraví? A netušíte, po čem sáhnout? Jednou z možností jsou například přípravky pro seniory, které oddalují stárnutí a nyní se hojně objevují v televizních reklamách. Názory na ně se však různí.

Preparáty proti stárnutí: jak pro koho

"Moc je nedoporučuji, pokud někdo chce starším lidem koupit něco pro zdraví, je lépe to probrat s jejich lékařem a koupit věc, kterou skutečně užijí," radí gerontoložka Iva Holmerová.

Podle ní se totiž může ukázat, že místo preparátu za téměř 1000 korun na tři měsíce dotyčný více potřebuje třeba madla pro lepší vstávání z vany. "A k tomu pak mohou stačit nějaké zdánlivě obyčejné vitaminy," dodává.

Naopak pražský lékárník Jan Horáček podobné přípravky nezatracuje. Netají se přitom tím, že předvánoční čas je pro lékárny pravými žněmi a že se jim vyplatí podobné zboží nabízet.

"Tyto preparáty obsahují některé složky, které skutečně mohou pomáhat zlepšit zdraví," vysvětluje lékárník. Někteří lékaři však podobným přípravkům vyčítají, že jejich účinek skončí v okamžiku, kdy je lidé přestanou užívat. Podle Horáčka to však na jaře a v létě tolik nevadí, protože strava je pestřejší.

"I když samozřejmě nelze čekat, že člověk, který sotva chodí, bude náhle díky preparátům skákat ze skály do vody, jak to ukazuje reklama," upozorňuje Horáček.

Na Mikuláše letí vitaminy

Lékárník zároveň potvrdil, že lidé nejvíce kupují věci, na něž je reklama. Kromě přípravků oddalujících stárnutí tak letí například různé multivitaminy a vitaminy pro děti. "Ty rodiče kupují zejména na Mikuláše," říká lékárník.

Ne všichni lékaři přitom preventivní užívání multivitaminů doporučují - mimo jiné hrozí, že pokud bude člověk delší dobu jíst uměle vyráběné vitaminy, doslova si jimi zahltí tělo. Pro organismus je přitom lepší, když si musí sám vitaminy či stopové prvky dobývat z potravin.

Ani podle Horáčka není nutné kupovat vždy celkově působící multivitaminy, mnohem levnější a někdy přitom účinnější mohou být obyčejné tablety, jako je zinek nebo hořčík, případně selen. Všechny jsou potřeba a všech mívají lidé nedostatek.

Potřebují klouby tabletky?

Dalším velkým hitem předvánočních lékáren jsou přípravky proti bolestem kloubů, většinou obsahující chrupavku, někdy také enzymy.

"Příliš to nedoporučuji. Ono je to totiž tak, že kdo pro své zdraví nic nedělá, nehýbe se a nedodržuje životosprávu, tomu stejně nepomůžou. A ten, kdo se o sebe stará, je nepotřebuje," říká o kloubních preparátech rehabilitační lékař Jan Hnízdil z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Lékař za daleko lepší dárek, díky němuž si člověk zlepší kondici, považuje třeba předplatné do bazénu nebo na nějaké cvičení. "A to i v případě, že člověk má nějaký zdravotní problém. Naprostá většina z nich se s pravidelným pohybem nevylučuje, naopak," tvrdí rehabilitační lékař.

V případě pochybností je lepší probrat podobný dárek s osobním lékařem obdarovaného. Nabízí se také možnost koupit nějaké náčiní na cvičení přímo domů - třeba rotoped. "Tady je dobré vědět, že člověk je nějak motivovaný se hýbat, jinak si na rotoped sedne jednou, a to právě o Vánocích," upozorňuje Hnízdil.

Další velkou skupinou dárků, které se nabízejí, jsou různé přístroje a preparáty slibující nejen lepší fyzičku, ale zejména zhubnutí. Kupovat přístroje nabízené v televizních reklamách se příliš nevyplatí, protože jejich účinek bývá nejistý, v lepším případě posilují jen jednu svalovou skupinu, a navíc bývají zbytečně drahé. Opět platí, že lepší je předplatné, třeba do kurzů na hubnutí.

A co koktejly a dietní programy? "Koktejly skutečně mohou pomoci hubnout, pokud jimi člověk nahrazuje třeba večeři," potvrzuje organizátorka kurzů hubnutí Iva Málková ze sdružení ze sdružení Stop obezitě. Nevýhodou koktejlů však je, že člověka nepřimějí změnit dietní návyky, a tak hrozí, že ledva je dopije, bude jíst stejně nezdravě a stejně mnoho jako předtím.