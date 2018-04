Jak se dožít vysokého věku? Geny pomohou jen z třiceti procent

Dlouhověkost je podle profesorky Adámkové z Institutu klinické a experimentální medicíny definovaná obvykle jako dožití 90 a více let. Žádný univerzální recept, jak se takového věku ve zdraví dožít, ovšem neexistuje.

„Kdybyste jej objevili, dejte vědět!“ napsala Adámkové jednomu ze čtenářů. Nejčastěji se vysokého věku dožívají Asiaté a větší šanci mají ženy.



„Ale přes intenzivní výzkum, který probíhá celosvětově, nejsou faktory dlouhověkosti jasně dané. Neznáme jasné genetické podmínky dlouhověkosti,“ uvedla Adámkové.

Pro věk dožití je podle ní nezbytné vzít v potaz úroveň lékařské péče v dané zemi. Nutný je dostatek přiměřeného denního pohybu a pestrá strava. Ze zemí, kde je dlouhověkost častá (Japonsko), tito lidé vždy konzumují stravu s převahou obilovin, luštěnin, ovoce, zeleniny, mají umírněný příjem alkoholu, jsou spíše nekuřáci a tvrdí, že neznají stres.



„Všechny dlouhověké populace jsou geograficky v suchém teplém prostředí s dostatkem slunečního svitu, s dostatkem vitaminu D,“ konstatovala Adámková.

Pražský IKEM vypracoval unikátní zprávu, která shrnuje mnohé poznatky velkých mezinárodních studií a dává komplexní pohled hlavně na výživu, obezitu a fyzickou aktivitu s ohledem na současné znalosti genetiky. A některé poznatky jsou opravdu zajímavé a překvapivé (více čtěte zde).



"U části populace se nedaří dosáhnout takzvané optimální hmotnosti, nebo jenom za cenu již nekvalitního stravování, aniž by se u nich projevily další zdravotní komplikace. Tam je jejich optimální hmotnost nad doporučenou hodnotou," uvedla příklad z jedné studie pro iDNES.cz doktorka Adámková.

Další studie zase dospěla k závěru, že nedostatek vitaminu D má vliv na otěhotnění žen a spermiogram u mužů nebo na zvýšený výskyt kazů u dětských zubů.

Ačkoli komplexní zpráva přináší hodně nových pohledů na lidské zdraví, univerzální recept na dlouhověkost bez zdravotních potíží nenabízí.

"Neznám bohužel recept na dlouhověkost, ale pestrá strava, přiměřená fyzická aktivita, spíše aerobní, pečlivě zvolená farmakologická léčba, je-li třeba... To sice píší všichni, ale nikdo to ještě nedokázal dostat do široké praxe," dodala doktorka Adámková.