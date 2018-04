Zdravé tipy pro všechny, které u televize honí mlsná

Počítáte kilojouly, trápíte tělo v posilovně, běháte po parku a pak si večer sednete k televizi a s údivem sledujete, jak vaše ruka šátrá v misce s dobrotami, kterou před vás zlomyslně postavil váš partner. Nechcete-li trávit léto v maxišatech a po pláži se pohybovat zásadně jen v pareu až po kotníky, které milosrdně zahalí vaše nenáviděné špíčky, je čas zamyslet se nad tím, co po večerech vkládáte do úst. Jen tak mimoděk, když nemáte hlad, ale prostě jen proto, že na dosah leží cosi, co krásně voní, dobře vypadá a slastně chutná.

Jestli se nemůžete večernímu mlsání a chroupání ubránit, zkuste alespoň nahradit nezdravé a kaloricky vydatné snacky něčím zdravějším a dietnějším. Nebojte, i přesto vám tohle netradiční mlsání bude chutnat a ještě půjdete spát s čistým svědomím, že jste zhřešila jen opravdu maličko.

Čerstvá zelenina s jogurtovým dipem

krájená čerstvá zelenina (okurka, mrkev, řapíkatý celer, paprika, ředkvičky, cherry rajčata apod.)

200 g bílého jogurtu

nasekané bylinky dle chuti (pažitka, kopr, bazalka apod.)

1 lžička plnotučné hořčice

2 stroužky česneku

1 lžíce citronové šťávy

sůl, pepř

1. Zeleninu omyjeme, očistíme a nakrájíme na proužky.

2. V misce smícháme jogurt s bylinkami, hořčicí, prolisovaným česnekem a citronovou šťávou. Osolíme a opepříme podle chuti.

3. Servírujeme spolu s krájenou zeleninou, kterou si do dipu namáčíme.





Mrkvový mls

200 g čerstvé mrkve

1 lžíce pesta

1 lžíce olivového oleje

1 lžíce citronové šťávy

sekaná petrželka a pažitka dle chuti

1. Mrkev očistíme a nastrouháme na hrubém struhadle nebo nakrájíme na nudličky.

2. Olej, pesto a citronovou šťávu ušleháme a přidáme bylinky, sůl a pepř.

3. Do vzniklé marinády naložíme mrkev a necháme odležet v lednici.

4. Konzumujeme večer u televize místo chipsů nebo podáváme jako lehkou přílohu ke grilovanému masu.





Pražená cizrna

200 g cizrny

máslo

sůl

1. Cizrnu namočíme na několik hodin do vody a pak ji asi 45 minut vaříme. Neměla by se ale rozvařit.

2. Na rozpálené teflonové pánvi ji pražíme tak dlouho, až se na ní objeví hnědé skvrnky.

3. Přidáme máslo, promícháme a ještě chvíli opékáme.

4. Nakonec osolíme, přeložíme na papírový ubrousek, který odsaje přebytečný tuk, a podáváme v misce jako třeba oříšky.