Co dětem připravit ke svačině

Polovina školáků nejí pravidelně a vynechává hlavně svačiny, to vyplynulo z aktuálního průzkumu sdružení Vím, co jím a piju a společnosti SANEP.

Většina rodičů přitom svačinu svým potomkům připraví, děti ji ale často nesní a vymlouvají se, že nemají hlad nebo nestihly jíst. I proto odborníci doporučují, aby se děti na přípravě svého jídla podílely.

Existují všeobecná doporučení, jak by měl vypadat jídelníček v různém věku dítěte, kolik energie by měl tělu dodávat, kolik živin by měly pokrmy obsahovat. Praxe však stále ve větší míře ukazuje, že je třeba přístup více individuální.

Rodiče by měli především uvažovat v kontextu celodenního nebo ještě lépe týdenního jídelníčku dítěte. A takto je nutné uvažovat také při přípravě svačin do školy.

"Pokud například rodiče vědí, že dítě bude mít ve škole (či pak doma) sladké jídlo k obědu, není vhodné dávat sladkou svačinu, ale naopak přidat v ní více bílkovin," doporučuje výživová poradkyně Jana Divoká ze sdružení STOB.

Obdobně také můžete přistupovat i k velikosti svačiny. Vydatnější může být, když víte, že vaše dítě půjde později na oběd, kvůli celodennímu výletu nebude mít běžnou porci jídla či má jinak pohybově náročnější den.

Nebude-li mít dítě vhodnou svačinu a bude-li ponecháno "napospas" nabídce školních kiosků a automatů, je nanejvýš pravděpodobné, že si nevybere příliš dobře.

Sladké jen výjimečně

"Obecně se doporučuje, aby svačina tvořila okolo 10 procent z celkového příjmu energie na den, což je u desetiletého dítěte asi 900 kilojoulů," říká Jana Divoká.

Správná svačina by se měla skládat jak z potravin dodávajících sacharidy (pečiva, ovoce, cereálií), tak i bílkoviny (sýry, šunka, vejce, mléko a mléčné výrobky apod.). A je vhodné ji doplnit porcí zeleniny.

Ke svačině je vhodné dát dítěti například kus pečiva se sýrem, šunkou či vhodnou pomazánkou. Doplnit by ji měla zelenina, jogurt či jiný zakysaný mléčný výrobek a ovoce nebo müsli tyčinka bez polevy či zeleninový salát s přírodním sýrem.

Sladké svačiny by měly být výjimečné. Jestliže zvolíte sladkou svačinu (buchtu, koláč, perník, sušenku atd.), doplňte je zcela jistě mlékem, jogurtem nebo jinou potravinou "bílkovinné" povahy.



Nezapomínejte na pitný režim

Odborná doporučení o denní spotřebě tekutin vycházejí především z věku a hmotnosti dítěte. Do pitného režimu se počítají i tekutiny přijaté v potravinách - v mléku, polévkách, omáčkách, ale i ovoci a zelenině.

"Zcela obecně je možné konstatovat, že děti od 1 roku do 18 let by denně měly přijmou 1,5 až 2,5 litru tekutin. Stravou pak přijme dítě okolo 0,5 až 1 litru, část tvoří i metabolická voda, tedy voda vzniklá jako produkt metabolismu," konstatuje výživová poradkyně Jana Divoká ze sdružení STOB.

Na tekutiny přijaté v nápojích tak zbývá 1 až 1,5 litru. S více tekutinami by měly počítat děti, které vykonávají intenzivně nějaký sport. Hodně pít se musí i v letních parných dnech nebo při pobytu v teplém prostředí.

Pro dítě je důležité doplňovat tekutiny průběžně, lépe v menších dávkách, rovnoměrně v průběhu celého dne. "Od mala se tak dítě učí vhodnému pitnému režimu, a proto by mělo mít pití kdykoli k dispozici," dodala Jana Divoká.