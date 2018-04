Zdravé spaní, víte jak na to?

Místo

V poslední době je moderní teorie tzv. geopatogenních zón. Tato místa na zemském povrchu mají údajně vydávat negativní energii a jsou tedy nevhodná pro lidská obydlí. Nevěříte-li psychotronikům, měli byste alespoň vědět, že spát je vhodné ve větší, dobře větrané místnosti. Nedoporučuje se tedy spaní u stropu, a to ani pro dospělé. Postel by měla přiléhat alespoň jednou stranou ke zdi, pro zvýšení pocitu bezpečí.



Poloha páteře

Při nesprávné poloze nejvíce trpí záda. Příliš měkké lůžko zatěžuje zádové svaly, které vyrovnávají přílišné prohnutí páteře. Nemohou se tedy přes noc uvolnit a regenerovat. Na druhou stranu tvrdé lůžko škodí ramennímu a kyčelnímu kloubu a způsobuje namáhání meziobratlových plotének. Na ideálním lůžku máme páteř vyrovnanou do přímky.



Jakou postel vybrat

Neexistuje univerzální matrace, která by vyhovovala a byla zdravá pro každého. Měli byste se poradit s prodejcem, podřídit výběr vašim individuálním potřebám, i když to někdy stojí o trochu více peněz. Délka postele by měla alespoň o 25 cm převyšovat vaši tělesnou výšku. Nezapomeňte na čištění, z toho důvodu by měla být matrace rozebíratelná a lehce přístupná.



Lůžkoviny

Vlna nebo peří? Mnohé průzkumy se přiklánějí na tu či onu stranu. Dnešní trh nabízí velký výběr i pro alergiky. Nejlepší je vyzkoušet a zhodnotit sami, stejně jako u matrací platí, že každému vyhovuje něco jiného. Kromě předchozích materiálů se k plnění používá i duté vlákno. Povlak by pro vás měl být příjemný na dotek a propustný pro vodní páru a plyny.

A to nejen kvalitou spánku, ale i prostředím, postelí a dokonce vzduchem. Při spaní si tělo musí odpočinout, řekněme si něco o zásadách zdravého spaní.