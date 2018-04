Zdravé opalování: tipy, jak se chránit před sluncem ve městě i u moře

* Na koupališti se chraňte před přímým sluncem. Pozor! Sluneční záření proniká i z oblačné oblohy.

* Většina Čechů patří mezi tzv. světlé fototypy a pro pobyt u rybníka by si měli vystačit s filtry střední ochrany, tedy s SPF 20 a 30. Sněhově bílou pleť raději slunci nevystavujte vůbec, jedná se o fototyp č. 1, který se stejně neopálí.

* Sluneční paprsky odrážející se od povrchu vodní hladiny mohou způsobit i popáleniny 2. stupně. Nezapomeňte na to. Dosucha otřete pokožku po koupání, kapičky vody na sebe přitahují paprsky.

* Velmi příjemné, ale nebezpečné je klimbání na matraci na vodě. Voda přitahuje záření, takže i když se natřete přípravky s SPF 50+, stále je riziko spálení kůže velmi vysoké.

* Při sjíždění řek se chraňte tričkem a kloboukem, i když na loďce pochytáte jen 6 % záření. Horší je to ve vodě, až 40 % projde do půl metru pod hladinu.

Další informace na www.dermanet.cz