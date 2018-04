Zdravé opalování neexistuje, varují lékaři

ČTĚTE TAKÉ:

Nádorů kůže je několik druhů, nejznámějším a nejobávanějším je melanom, který rychle roste a rozsévá po těle metastázy. Proto je důležité přijít k lékaři včas.

Například pokud přijde pacient s melanomem do tloušťky sedmi milimetrů, má šanci na vyléčení přes 97 procent, melanom mohutnější dává šanci jen čtyřicetiprocentní.

Melanomů není mnoho, zato zabíjejí

Kožní buňky vyrábějí barvivo melanin, které má kůži chránit před slunečním zářením.

Pokud je však záření příliš časté a intenzivní, poškodí se genetický materiál buňky a ta se zvrhne ve zhoubnou formu - melanom. Ten sice zaujímá jen asi pět procent mezi všemi nádory kůže, na druhé straně z nich představuje největší ohrožení zdraví a života.

Během roku 2003 zemřelo v České republice na důsledky melanomového onemocnění 354 lidí. Se stejnou diagnózou se jich v průběhu tohoto roku objevilo 1690, což je od roku 1970 vzestup více než čtyřnásobný.

S množstvím barviva melaninu také souvisí určení fototypu člověka, kdy nejnižší číslo má albín a nejvyšší Afroameričan, který má díky velkému množství barviva velkou ochranu.

Většina Čechů spadá pod fototyp dva a tři. Pro druhý fototyp je typická světlá kůže i vlasy, tito lidé na slunci obvykle zrudnou. Lidé s fototypem tři jsou často hnědovlasí, zrudnou málokdy a opálí se dohněda.

Sledujte znaménka

Névy, jinak známé jako znaménka, jsou shluky pigmentových buněk. Protože se zhoubné nádory z jedné třetiny vyvinou z mateřského znaménka, je dobré je sledovat.

Běžně jich na lidském těle najdeme deset až čtyřicet, lidé s více než padesáti znaménky musí rozhodně chodit na pravidelné prohlídky, protože jim hrozí větší riziko vzniku rakoviny kůže.

Mechanické dráždění, například v místě lemu kalhot, může z nevinného névu vytvořit zhoubný. Jakékoli krvácení nebo svědění jsou podezřelé a patří do rukou kožního specialisty. Toho by měl člověk navštívit jednou ročně.

Melanom se může zřídka objevit i jinde než na kůži, například v oku. Petr Novák z oftalmologické kliniky vinohradské nemocnice podotýká: "Melanom je nejčastějším typem očních nádorů. Bohužel je většina těchto nádorů bezpříznaková a objevit je může až oční lékař."

Odvrácená strana slunce

Zatímco dříve melanom patřil k poměrně vzácným nádorům, dnes počet pacientů s melanomem roste, a to kvůli stále populárnímu opalování, ztenčené ozonové vrstvě a jiným vlivům.

Nádory kůže jsou zrádné tím, že si jich člověk všimne až o několik let později od chvíle, kdy si kůži nadměrným sluněním poškodil.

Až v 80 procentech případů se kůže poškodí už v dětském věku, proto se dermatologové zásadně stavějí proti vystavování kojenců slunci. Děti do dvou let by alespoň neměly zůstávat na přímém slunci přes poledne.

Jako vždy i zde platí, že je levnější investovat do prevence než do léčby. Dnes už každý ví, že by se měl před pobytem na slunci natřít krémem s ochranným faktorem, nosit klobouk a sluneční brýle, protože paprsky poškozují i zrak.

Pro osoby se světlou pletí nebo pro malé děti je ještě bezpečnější zakrytí těla látkou. Nejlépe chrání látky barevné, které pohlcují více záření, než bílé nebo tenké materiály.