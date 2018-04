Zdravé, hladké, jemné, lesklé vlasy = Brazilian keratin

Brazilian keratin aneb Brazilské keratinové ošetření není jen další variací nějakého již existujícího produktu. Je to revoluční produkt, který otevřel zcela novou kategorii v oboru kadeřnictví a za svou dobu existence se velmi rychle po světě rozšířil díky poptávce z řad nadšených zákazníků.

Pojďme si v bodech přiblížit, co to je Brazilian keratin a jeho vlastnosti:

PŘEVRATNÝ

Je to revoluční produkt, který je řešením pro ty, kteří se trápí poškozenými a neposlušnými vlasy, pro vlasy kadeřavé, kudrnaté, vlnité, pro vlasy zašlé, mdlé, bez lesku, a zároveň řešením pro všechny, kteří touží po krásných, zdravých, hladkých, jemných, lesklých a rovných nebo lehce tvarovatelných vlasech, které se necuchají, a jejichž každodenní úprava je otázkou chvilky!

Srovnání vlasů před (vlevo) a po (vpravo) použití metody Brazilian keratin

SNADNÝ

Po pečlivém umytí vlasů speciálním šamponem naneseme na vlasy pomocí štětce a hřebenu samotný produkt, který je ve formě roztoku. Poté vysušíme fénem. Dalším krokem je pečlivé vžehlení produktu speciální žehličkou. Posledním krokem je finální umytí a vyfoukání. Konečný výsledek je neuvěřitelný!

ZDRAVÝ

Nejde o chemický proces, který narušuje vazby vlasů a který by měnil jejich strukturu. Brazilian Keratin nepoužívá žádné chemikálie k otevření a uzavření vlasových kutikul, obsahuje dokonce PH nižší než obyčejná voda, a není tedy nutné hlídat čas a provádět neutralizaci jinou chemikálií, která by zastavila chemický proces. S Brazilian keratin ošetřením tedy nehrozí riziko poškození nebo lámání vlasů. Brazilian Keratin je jemná vyživující péče, která působí jen na vnější vrstvu vlasu a postupně se vymývá.

A co je to keratin? Keratin je přírodní látka, která je obsažena přibližně 88 procenty ve vašich vlasech, má dobrou pevnost a její dobré ochranné vlastnosti zkvalitňují vlas zevnitř i zvenčí. Molekuly keratinu pronikají do vlasu a opravují jeho vnitřní poškození a vytváří ochrannou vrstvu proti dalšímu poškození.

Poškozená otevřená kutikula vlasu (levá část) a keratinem uzdravená zacelená kutikula vlasu (pravá část).

UNIVERZÁLNÍ

Brazilian keratin je vhodný pro všechny tipy a druhy vlasů, protože to není žádná tvrdá chemikálie ani kysličník. Brazilian Keratin je univerzální produkt, bezpečný pro použití u jakéhokoli typů vlasů – suchých, kudrnatých, poničených nadměrným ošetřováním, barvených, ale dokonce i vlasů nedotčených, které nebyly nikdy ničím ošetřeny. Účinek je u všech stejný – zdravé, lesklé vlasy, které se nekroutí a jdou snadno upravit.

Poškozené vlasy Brazilian Keratin regeneruje a opravuje jejich vnitřní poškození. U zdravých vlasů vytváří ochrannou vrstvu proti případnému poškození. Chrání vlasy před škodlivým vlivem okolního prostředí, například sluncem, UV paprsky, slanou mořskou vodou, smogem a jinými znečišťujícími látkami.

Tento jedinečný produkt je vhodný nejen pro ženy,ale i pro muže a děti.

JEMNÝ

S Brazilian keratin není žádné riziko poškození vlasů a lámání. Brazilian Keratin ošetření má dlouhodobý, nikoliv však trvalý účinek a postupem času se z vlasů vymývá bez toho, aniž by zanechal nějaké stopy či poškození, jako jiné přípravky běžně používané v kadeřnictví, to je důvod, proč je vhodný i pro děti. Vyžaduje obnovu po cca 3-4 měsících.

BEZ OMEZENÍ

Tento přírodní produkt nemá žádná omezení!

Srovnání vlasů před (vlevo) a po (vpravo) použití metody Brazilian keratin

RYCHLÝ

Celý proces ošetření trvá cca 3 hodiny.

JEDNODUŠE ÚŽASNÝ

Výsledky mluví samy za sebe – uzdravené, hladké, jemné, lesklé a dočasně rovné vlasy nebo vlasy které drží jednoduše takový tvar, jaký jim dáte. Vlasy, které se necuchají a jejichž každodenní úprava je jen otázkou chvilky. Výsledek vás bude šokovat!!!

