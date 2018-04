Pět kroků pro zdravější grilování: vlastní marinády i více zeleniny

1 Výběr masa

„Kalorie se dají samozřejmě snížit použitým masem. Místo krkovičky použijeme vepřovou panenku nebo místo vysoké roštěné použijeme nízkou roštěnou či rumpsteak z kýty argentinského býčka,“ navrhuje Michal Endris, šéfkuchař restaurace El Barrio de Angél, která mimo jiné připravuje speciality na grilu.

Hovězí maso se hodí spíše zralejší. Pohmatem to poznáte tak, že na něm po uchopení nezůstanou otisky prstů. Pokud takové nemáte k dispozici, můžete si ke křehčímu masu pomoci malým trikem: pokapejte ho před opečením citronovou šťávou.

Na gril můžete hodit i ryby, které upečete klidně již za patnáct minut. U kuřecího masa naopak počítejte, že si chvíli počkáte - u steaku až tři čtvrtě hodiny. Pokud si chcete nostalgicky dát špekáček, uděláte pro své zdraví nejlépe, když se přidržíte výrobků s tímto názvem. Varianty jako buřtík, táboráček nebo opékáček totiž nemají stanoveno složení (užití strojově odděleného masa, podíl masa, konzervanty a zvýrazňovače chuti apod.)

2 Nakládání a olej

Dobré maso není nutné nakládat a bez oleje bude opékané maso samozřejmě méně tučné. Ale když už ho použijete do marinády nebo na potření před pečením, dbejte na to, aby při pečení z masa olej neodkapával do ohně.

„Na grilování používám oleje co nejméně. Maso před grilováním potřu jemně štětcem. Pokud ho použijeme moc, tak olej kape do grilu, který nám hoří, a maso se tak připaluje a vznikají nebezpečné karcinogeny,“ vysvětluje Michal Endris a dodává, že marinované maso musíte také více hlídat před připalováním.

3 Solení

Když už se rozhodnete pro marinádu, vždy je lepší připravit si svoji. Proč by si naložené maso nekoupil známý šéfkuchař Roman Vaněk?

„Je vždy dražší než nenaložené, navíc se v mnoha případech prodává naložené v marinádách, které obsahují sůl. Ta z něj pochopitelně vytahuje vodu a na grilu ve výsledku jíte vysušenou chudinku a ne fešáka plného šťávy v podobě dobře připraveného steaku,“ řekl v rozhovoru pro ONA DNES.

Maso i zeleninu je lepší solit až po upečení, sůl z nich jinak zbytečně vytahuje vodu a vysušuje je. Podle lékařů bychom na soli v jídelníčku mohli ubrat skoro všichni, ale to neznamená, že musíte jíst pokrmy bez chuti.Vždy je však lepší na maso použít čerstvé bylinky, chilli papričky, římský kmín, tandoori masala a další koření.

4 Nezapomenout na zeleninu

Pokud dbáte na zdravý životní styl, pak by grilování nemělo znamenat jen flákoty masa, ale také spoustu zeleniny a ovoce, ať již grilované, nebo jako saláty a jednohubky.

Ze zeleniny jsou podle Michala Endrise vhodné cuketa, lilek, papriky, červená a žlutá cibule a keříková cherry rajčata. Nyní v sezoně se nebojte ani chřestu. Lilek a cuketu nechte po nakrájení přibližně patnáct minut vypotit a poté otřete ubrouskem, dostanete z nich tak hořkou chuť.

Ugrilovat můžete zkusit i kousky ananasu, které pak poslouží jako skvělý dezert. Ale pozor, také vám po nich slehne žaludek, takže bude těžší odolávat vůni dalších opékaných lahůdek.

5 Čistý gril a tácky

Lékaři nemají grilování v oblibě z toho důvodu, proč jej většina z nás miluje: kvůli křupavým a připáleným kouskům, které vznikají při kontaktu jídla s ohněm a jsou karcinogenní (platí to samozřejmě i pro chleba, zeleninu a další potraviny).

Vyhnout se jim můžete používáním tácků, které zabrání ohni v přímém olizování jídla na mřížce a zabrání i kapání oleje do ohně a kouření. Grilovací mřížku i tácky udržujte čisté, k jejich mytí je nejvhodnější drátěnka a voda, je lepší se vyhnout saponátům a jejich případným zbytkům nad ohněm. Dbejte také na kvalitní dřevěné uhlí (pokud tedy nemáte gril plynový) a důkladné spálení všech zbytků podpalovačů před tím, než vložíte jídlo nad žhavé uhlíky nebo oheň.

Tipy na marinády podle Michala Endrise

Vinná marináda:

Olivový olej, červené víno, celý černý pepř, třtinový cukr a tymián. Olej s vínem smícháme a přidáme ostatní ingredience. Maso do této marinády naložíme na zhruba pět hodin. Občas maso otočíme. Před grilováním maso necháme okapat, aby marináda nekapala do žhavého uhlí a nehořela.

Pivní marináda:

Světlé pivo, hrubozrnná hořčice, olej, sójová omáčka (přírodně fermentovaná), třtinový cukr, chilli paprička. Maso do této marinády naložíme na několik hodin.