Zdravé, dietní a hlavně dobré: recepty na jídla z ryb

Polévka z kapra

Příprava: 20 minut / vaření 40 minut

Pro 4 osoby

• 1/2 kapra – vykoštěný filet s kůží

• 2 mrkve

• 1 malá cibule

• 1 bobkový list

• 2 hřebíčky

• 4 kuličky černého pepře

• sůl

• 2 lžíce másla

• 2 lžíce hladké mouky

• 500 ml mléka

• celerová nebo petrželová nať

• 1 malá bageta

• olej

1. Omytého kapra dáme do hrnce, zalijeme studenou vodou, přidáme očištěnou mrkev, oloupanou cibuli, bobkový list, koření, sůl a vaříme asi 30–40 minut, během vaření sbíráme z polévky pěnu.

2. Hotový vývar přecedíme, kapra pokrájíme na kousky, mrkev pokrájíme na kolečka, cibuli a koření vyhodíme.

3. Z másla a mouky uděláme jíšku, do které postupně přilijeme a promícháváme mléko. Přivedeme k varu.

4. Do vroucí polévky vložíme kapra, kolečka mrkve, pokrájenou celerovou nať, přilijeme vývar z kapra a společně provaříme čtvrt hodiny.

5. Bagetu nakrájíme na kostičky a osmažíme ji na pánvi na rozehřátém oleji.

6. Polévku rozdělíme do talířů a podáváme s opečenou bagetou.

Steak z tuňáka

Příprava: 30 minut + vaření 12 minut

Pro 4 osoby

• 600 g tuňáka

• 150 ml sójové omáčky

• 2 lžičky citronové šťávy

• 1 lžička sezamového oleje

• 400 g celozrnných těstovin

• 5 lžic světlých sezamových semínek

• 5 lžic tmavých sezamových semínek

• 1/2 lžičky škrobu

1. Tuňáka omyjeme, osušíme a maso rozkrájíme na větší hranolky.

2. V misce rozmícháme sójovou omáčku, citronovou šťávu a sezamový olej. Vše přelijeme do plastového pytlíku a přidáme tuňáka. Necháme ho asi 20 minut marinovat.

3. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu.

4. V mělčí misce promícháme oba druhy sezamových semínek, kousky masa vyjmeme z marinády a obalíme je v sezamu.

5. Zbylou marinádu zahřejeme, přidáme k ní škrob a čtyři minuty provaříme. Promícháme s okapanými těstovinami.

6. Kousky tuňáka opékáme zprudka asi tři minuty na pánvi.

Grilovaný pangasius se zeleninou

Příprava: 30 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

• 1/2 hrnku natrhaného kopru

• 1/4 hrnku otrhaných lístků petržele

• 4 lžičky citronové šťávy

• 100 g piniových oříšků

• 2 stroužky česneku

• 100 ml olivového oleje

• 4 filety z pangasia

• sůl

• pepř

• provensálské koření

• olej

• 4 rajčata

• 2 malé cukety

1. Do mixéru nasypeme kopr, petržel, přidáme citronovou šťávu, piniové oříšky, oloupaný česnek, sůl, pepř a krátce rozmixujeme, postupně přiléváme olivový olej a promixujeme dohladka. Vznikne tak směs připomínající bazalkové pesto.

2. Omyté a osušené filety osolíme, opepříme, ochutíme kořením a potřeme olejem.

3. Zeleninu omyjeme, rajčata přepůlíme, cukety nakrájíme na kolečka.

4. Na rozehřátém grilu opečeme po obou stranách zeleninu i pangasia.

5. Zeleninu i ryby rozdělíme na talíře a podáváme ochucené koprovým pestem.

Lososový závin

Příprava: 30 minut + pečení 20–25 minut

Pro 4 osoby

• 1 malá cibulka

• 1 stroužek česneku

• 300 g mraženého listového špenátu

• 1 mrkev

• 2 listy čerstvého zelí

• 4 lžíce oleje

• sůl

• 500 g listového těsta

• 400 g lososa

• 1 vejce

1. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, česnek na tenké plátky. Rozmražený špenát vymačkáme a překrájíme. Mrkev pokrájíme na tenčí hranolky, zelné listy na proužky. Troubu předehřejeme na 200 °C.

2. Na pánvi rozehřejeme 2 lžíce oleje, orestujeme na něm cibuli a česnek a přidáme špenát, osolíme, podlijeme trochou vody a podusíme. Podušený špenát necháme vychladnout.

3. Na zbylém oleji orestujeme mrkev a zelí a také je podusíme doměkka.

4. Listové těsto rozválíme na čtyři části a vyválíme z nich tenké pláty. Lososa rozdělíme na dvě části, osolíme, opepříme.

5. První dva pláty potřeme špenátovou směsí, překryjeme dalšími dvěma pláty těsta na které položíme porce lososa a zeleninu.

6. Oba štrúdly zabalíme, pomažeme rozšlehaným vejcem a pečeme 20–25 minut ve vyhřáté troubě.

Losos s koprem

Příprava: 10 minut + vaření 12 minut

Pro 4 osoby

• 4 filety z lososa

• olivový olej

• sůl

• 350 g těstovin

• 3 snítky čerstvého kopru

• 1 citron

• 1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry

• 1 kelímek bílého jogurtu

• 1/4 jarní cibulky

• 1 lžička kaparů

1. Porce lososa potřeme olejem a necháme chvíli odležet.

2. Osolenou vodu přivedeme k varu a dáme do ní vařit těstoviny, po uvaření je slijeme.

3. Kopr otrháme a nasekáme. Promícháme s jogurtem, pokrájenou cibulkou a kapary a společně tyčovým mixérem rozmixujeme.

4. Na pánvi rozehřejeme olej, lososa na něm opečeme 6 minut po obou stranách.

5. Na těstoviny položíme steaky z lososa a přelijeme je omáčkou, podáváme se skrojky citronu.