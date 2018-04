Zdravá svačina: stačí jen polovina bagety

Připravte si svačinu sami Nejlépe uděláte, pokud si obloženou bagetu připravíte sami. Iva Málková z hnutí Stop obezitě považuje za nejlepší celozrnné žitné pečivo, ne víc než 50 gramů (to není ani celý rohlík). Přidejte například sýr s nižším obsahem tuku nebo i šunku (jeden plátek) a doplňte zeleninou. Respektive zeleninu spíše přidejte do další krabičky - nakrájejte salát, mrkev nebo oloupejte okurku. Jediné, na co si musíte dávat pozor, je vysoká teplota, proto svačinu raději uložte do chladicí tašky.