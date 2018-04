Zdobí je rovnátka i pupínky, přesto zvítězily v soutěži Elite Model Look

Elite Model Look Do soutěže Elite Model Look ČR a SR 2010 se prostřednictvím castingů v obchodních centrech, internetových přihlášek a scoutů přihlásilo téměř 3 000 dívek. Do finále pak postoupilo osm dívek z Česka a deset ze Slovenska. Do soutěže se mohou hlásit všechny dívky ve věku 14-21 let s výškou nad 170 cm. Historie soutěže se datuje do roku 1983. Dnes je tato soutěž považovaná za největší a nejprestižnější svého druhu na světě. Koná se v 66 zemích světa a každoročně se do ní přihlásí více než 350 000 začínajících modelek. Světové finále soutěže Elite Model Look 2007 se konalo i v Praze.