Zdeněk Pohlreich: Všichni jedí jak za krále Klacka

Co zaznělo v pořadech Zdeňka Pohlreicha: - "To je takzvaná sluneční kotleta, přes tu je vidět až na sluníčko." - "Tady máme restauraci a lékárnu v jednom baráku, to je celkem praktická kombinace." - "Já jsem ukecanej, že bych mohl mluvit na sjezdu porodních asistentek." - "To je tak strašně dobrý, že jsem to spolknul bez rozkousání."

Ve svých pořadech nabádáte Čechy, aby k vaření začali používat kvalitní suroviny. Proti tomu ale stojí častý argument, že jsou drahé. Dá se podle vás vařit dobře a zároveň levně?

Otázka je, co je pro koho levně, že? Klasické spojení "dobře a levně" je podle mě pitomost. Všechno má svoji cenu a jídlo není výjimkou. Proč si všichni myslí, že jídlo se dá nějak ošulit?

Tradiční česká kuchyně asi není chloubou dietologů. Jak se na ni díváte vy? Je možné vařit tradičně česky a přitom zdravě?

Možné to bohužel samozřejmě není. Ta kuchyň je zastaralá jako prase. Spíš než změnou receptu bychom se měli zabývat proporcemi jídla, tedy velikostí porcí.

Mají dle vašich zkušeností Češi stále tu tendenci "hlavně hodně přílohy"?

Asi jo. Je to takové to gastro-furiantství. Všichni jedí jak za krále Klacka a doufají, že to s nimi nic neudělá. Jenomže...

Časopis Zdravé hubnutí s rozhovorem se Zdeňkem Pohlreichem a také s KOMPLETNÍM DIETNÍM JÍDELNÍČKEM NA CELÝ MĚSÍC dostanete nyní ve všech trafikách.

Potýkal jste se někdy s problémy s nadváhou? Jde vůbec dohromady spojení "kuchař na dietě?"

Copak to na mně není vidět? Jsem na dietě posledních asi 25 let! Dohromady to jde vážně blbě, protože strašně rád jím. Největším problémem je, že po fyzicky náročné práci se těm klukům moc nechce sportovat. I když se snažím dodržovat zdravý jídelníček, stane se, že podlehnu nějaké své oblíbené kalorické bombě.

Jaké třeba? O čem víte, že ač byste to neměl, přesto neodoláte?

Pivo!

Právě se vysílá nová řada pořadu "Ano šéfe!" Cítíte, že se za dobu, co natáčíte tento pořad, nějak zlepšila či posunula česká gastronomie?

Bohužel ne. Mám pocit, že je to ještě horší. Není divu, 60 let devastace... Pár zábavných pořadů asi nic nenapraví.