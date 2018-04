Rady Zdeňka Pohlreicha: jak napravit katastrofy při vaření

Pro začátek je třeba si říct, že nikdo není neomylný a nehody se nevyhýbají ani těm nejlepší. "Požáry a spálená jídla už ani nepočítám," řekl známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich pro pondělní magazín ONA DNES.

Mezi nejkritičtější momenty svého pracovního života řadí recepci v rámci Mezinárodního měnového fondu, kdy měl na starosti catering pro významného hosta. "Ještě půl hodiny před zahájením jsem neměl hlavní chod k dispozici a zdálo se, že se to nikdy nestihne," vzpomíná Zdeněk Pohlreich.

Pokud v kuchyni zažíváte pocity, že nestíháte, něco se nepodaří a jídlo vypadá jinak, než mělo, nepanikařte. Zachraňte, co se dá, řídit se můžete následujícími radami.

1. Pokud jste přesolili polévku, rozkrájejte do ní bramboru, a jakmile se uvaří, vyjměte ji. Brambora nasaje přebytečnou sůl. Pozor, zabírá to jen u lehkých případů zkázy. Pokud jste do polévky převrhli půlku slánky, nezachrání vás žádná babská rada a můžete začít znovu.

2. Jemně přesolený čistý vývar zachráníte vaječným bílkem, který ve vařící polévce necháte srazit a vyjmete.

3. Hrudky z těsta odstraníte pomocí ručního mixéru nebo cedníku.

4. Překořeněné jídlo zjemníte smetanou nebo kokosovým mlékem. Silně kořeněnou chuť dokáže srazit rýže coby příloha.

5. Občas musíte improvizovat. Když neztuhne marmeláda, nezmatkujte a nic nevyhazujte. Směs zamrazte, čímž vytvoříte základ na nanuky.

6. Pokud se vám při pečení nevyklopí bábovka, položte na formu utěrku namočenou ve studené vodě. Příště si pamatujte, že bábovku nemáte vyklápět hned, ale nechte ji pár minut zchladnout.

Čtěte v pondělí Zajímá vás, jaké nehody potkaly při vaření další známé kuchaře, komu humr málem ucvakl prst a kdo hasil požár při kurzu vaření? Čtětě v příloze MF DNES OnaDnes

7. Když jídlo nepůsobí esteticky, ale chuťově je bezchybné, pomozte si detailem. Na beztvarý koláč přidejte polevu nebo kopeček šlehačky a máte hezký moučník. Pozornost od nehezky nakrájených brambor odpoutejte tím, že na ně dáte lístky bylinek.

8. Jakmile do jídla omylem přidáte zkaženou potravinu (smetanu, vejce...), okamžitě ho vyhoďte. V tomto případě by se vám šetření mohlo pořádně vymstít.

9. Stejná rada platí, když se vám cokoliv nezdá na kvalitě surovin. Nemá smysl riskovat, že si přivodíte zdravotní potíže.

10. Nic nenaděláte, když cokoliv spálíte. Vždycky uvařte novou várku, protože jakékoliv nastavování nezbaví jídlo hořké chuti spáleniny. Jen spotřebujete dvojnásobek surovin a výsledek bude marný.

Dezert podle Zdeňka Pohlreicha