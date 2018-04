Zděděný prsten nebo náhrdelník za miliony. Šperky milujeme všechny

Lidé se šperky zdobí tisíce let. Náhrdelníky, spony a náušnice se objevily už v době bronzové, vysoké úrovně šperkařství dosáhlo třeba ve starém Egyptě. Královnu Kleopatru si jistě nevybavíte jinak než "obalenou" drahými kameny. Nebyla tak krásná, jak se nám snaží namluvit nejedna legenda. Když se však zjevila ozdobená zlatem a perlami, na hlavu posadila korunu posázenou diamanty a smaragdem, bylo těžké sebestředné vládkyni Egypta odolat. Milovala lesk svých luxusních šperků, jimiž zásobovala i muže po svém boku.

Stejnou vášeň sdílela i nejznámější filmová Kleopatra, herečka Elizabeth Taylor. "Peníze nejsou všechno. Existují přece také kožichy a šperky," říkávala. Za svůj život nashromáždila jednu z nejlepších sbírek vzácných kamenů a unikátních šperků na světě. Ráda je dostávala i kupovala druhým, to měly s Kleopatrou společné. O každém kousku dokázala dlouze vyprávět. Oblíbené diamanty a rubíny nesundala, ani když si šla zaplavat do bazénu.

Závislost na amuletu

Možná i vy máte doma šperk, který je váš zamilovaný. Nemusí jít nutně o náhrdelník za půl milionu, může to být zásnubní prsten, náušnice darované k výročí svatby nebo klenot, k němuž se váže příběh – ve vaší rodině si ho ženy předávají už několik generací.

Když jsme oslovili známé Češky s otázkou, jestli se v jejich šperkovnicích skrývá něco, co nosí nejraději, ani jedna nezaváhala. "Čím jsem starší, tím jsem na tom andělíčkovi víc a víc závislá," vyprávěla výtvarnice Emma Srncová o svém přívěsku po mamince.

Podobně úzký vztah si můžete vypěstovat ke klenotu přivezenému z daleké cesty nebo takovému, který vám připomíná nějaké životní období. Co je dobře – začínáme být stále nápaditější a odvážnější. Potvrzuje to šperkařka Lenka Matoušková. "Je známo, že šperky umějí nosit například Italky, cítí se v nich dobře, působí sebevědomě. Tohle se však zlepšuje i u nás. Těší mě třeba to, že Češky už se nebojí nosit perly," říká Lenka Matoušková.

Šperk v obraze

Skvělý nápad měla výtvarnice Eva Jandejsková, která galerii svých obrazů na pražském Smíchově obohatila právě o šperky. Je to přitom logická souhra, vždyť umění a klenoty k sobě ladí. Výtvarnice obojí spojila do jednoho, a tak teď můžete koupit například portrét ženy, která má v uchu skutečnou náušnici, tu druhou dostanete k obrazu v krabičce – na téma Žena a šperk zde bude i celá výstava.

Slavné příběhy šperků NEJVĚTŠÍ DIAMANT SVĚTA CULLINAN

Je největším diamantem, jaký byl kdy objeven. Vážil bez mála tři čtvrtě kila. Objevil se v Jižní Americe v roce 1905 a o dva roky později ho jako dárek k narozeninám získal britský král Edvard VII. Později byl diamant rozřezán na 105 kusů, devět největších h je součástí sbírky Britských korunovačních klenotů uložených v londýnském Toweru. NÁHRDELNÍK SRDCE OCEÁNU ZTRACENÝ PŘI ZKÁZE TITANIKU

Když ve filmu Titanic zamilovaný Jack maloval Rose, měla na krku náhrdelník s diamantem Srdce oceánu. Právě jeho hledáním na dně moře příběh oceněný několika Oscary začíná i končí. Legenda praví, že jde právě o diamant Hope, který po popravě Ludvíka XVI. záhadně zmizel a objevil se o mnoho let později, kdy šel ke dnu spolu s Titanikem. Příběh o slavném náhrdelníku byl smyšlený pro film Titanic, který jej tak proslavil, že šperkařské firmy okamžitě zavětřily a začaly Srdce oceánu vyrábět. DIAMANT HOPE A JEHO PROKLETÍ

Říkalo se o něm, že přináší neštěstí. Diamant Hope byl objeven v Indii, kde ho koupil cestovatel Jean Baptiste Tavernier a prodal Ludvíku XVI. Taverniera roztrhali psi, král a jeho manželka Marie Antoinetta byli popraveni. A tak to pokračovalo. Kdo se k vzácnému kamenu dostal, toho postihla pohroma. Poslední majitel, klenotník Harry Winston, diamant radši věnoval Smithovu institutu ve Washingtonu, kde je dodnes. ZÁSNUBNÍ PRSTEN PRINCEZNY DIANY

Britská princezna nesnášela slavnostní čelenky s diamanty a perlami, které nosila na oficiální návštěvy a které jí způsobovaly bolesti hlavy. Zato jeden šperk si oblíbila – svůj zásnubní prsten, modrý safír osázený čtrnácti brilianty v bílém zlatě. Dovolit si ho tehdy mohl každý zámožný člověk, byl vybrán z běžného katalogu klenotnické firmy, žádná výroba přímo pro manželku následníka trůnu. Diana ho nosila až do své smrti, nyní patří vévodkyni Kate.

"Vsadili jsme na šperky, které se mi vždy líbily, a ono to funguje. Ženy díky nim vkročí do galerie, přestože by je to předtím nenapadlo. Až teď jsem si uvědomila, že se ženy víc než dřív o šperky zajímají. Je to správné. Když se kouknete na obrázek z doby renesance, každý šlechtic je nějak ozdobený. To byla doba, kdy se dbalo na krásu, a v secesi se to znovu zopakovalo. Mrzí mě, že to pak na dlouho skončilo," říká Eva Jandejsková, která už také stihla vypozorovat, co se ženám dnes líbí nejvíc – masivní náušnice a také brože.

Přitom brože jsme dosud měli spojené spíš s našimi babičkami. Anebo Madeleine Albright, která o nich napsala knihu Tajná řeč broží. Svými klenoty dokázala politickým protivníkům spoustu věcí naznačit – byl velký rozdíl, jestli přišla na jednání s broží ve tvaru srdce, nebo vosy. Přiznává, že jednou to přehnala. "Na jednání s Vladimirem Putinem o problematice Čečenska jsem si vzala trojici opic, které symbolizují rčení 'Nevidím, neslyším, nemluvím'," vyprávěla na autogramiádě v Praze.

Král klenotníků

Vraťme se ještě na pár řádků k herečce Elizabeth Taylor a její vášni. Když se jeden muž zeptal na jejího nejoblíbenějšího květináře, aby krásné herečce mohl poslat tu nejlepší kytici, ona zavtipkovala: "Cartier." Od luxusního výrobce šperků měla několik kousků. Když prodávala diamant od manžela Richarda Burtona, dostala za něj tři miliony.

Kouzlu Cartiera podlehla Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Omar Sharif, Grace Kelly. "Klenotník králů, král klenotníků," říkal před 70 lety o Cartierovi vévoda z Windsoru, nejstarší syn krále Jiřího V. Klenotnický dům totiž dodával nejen na britský královský dvůr, ale na jedenáct dalších.

Milovnicí šperků byla například rakouská císařovna Sissi, první dáma Argentiny Evita Perón i manželka amerického prezidenta Jacqueline Kennedy. Ta svoji vášeň pro luxusní dary nemusela krotit ani poté, co nečekaně ovdověla – druhý manžel, bohatý řecký rejdař Aristoteles Onassis, jí rozhodně neupíral zlato ani diamanty. Marnotratná Jackie dokázala utratit sto tisíc dolarů během pár minut nákupů. My ostatní jsme jistě skromnější, takže pánové, ty brilianty, které se nám chystáte koupit, nemusí být zase tak velké...

Že si nějaký ten šperk čas od času opravdu přejeme, dokazují průzkumy. Jeden americký říká, že zatímco dvaadvacet procent žen dostává k Svátku zamilovaných spodní prádlo, jen dvě procenta z nich z něj mají radost. Ostatní by radši právě ty šperky.

Český průzkum vypráví trochu jiný příběh: luxusní brilianty si ženy musí kupovat samy. Podle statistiky největšího internetového klenotnictví sperky.cz muži nejčastěji kupují levnější prsteny kolem dvou tisíc, ženy upřednostňují pětkrát dražší, briliantové. Ať už vám ale muž přinesl cokoliv, cení se přece snaha. A to, že nekoupil spodní prádlo...