Zbývá měsíc do lyžařského maratonu. Přípravu ztěžuje málo času i sněhu

Jsme na tom vlastně podobně. Davidovi se vyhnuly nemoci, ale na sněhu zvládl zatím jen 17km. Já mám nejméně desetidenní tréninkové manko kvůli viróze, ale stačil jsem naběhat přes Vánoce na lyžích více než 100km.

I to je ale pořád málo. Nejlepší český dálkový lyžař Stanislav Řezáč nám doporučil naběhat do závodu aspoň 500km na lyžích. Teď už je skoro jasné, že nemáme šanci to dohnat.

Sportem ke zdraví Po nedávném seriálu, v němž iDNES.cz pomohl Monice Klušákové ze Zakřan u Brna s tréninkem a dovedl ji až na maraton v Chicagu (výsledný čas těsně přes čtyři hodiny) - více zde, je nový sportovní projekt zaměřen na náročný fyzický výkon po padesátce.

Také moje váha (měl bych zhubnout z původních 87 kg na cca 80kg) jde dolů pomaleji, než jsem zprvu doufal. Po dvou měsících snažení jsem se dostal někam na hranici 84-83 kg, ale chtělo by to srazit ještě tři kila. Na druhé straně v porovnání s jinými roky je to vlastně úspěch. Vždy jsem kolem Vánoc přibíral, teď aspoň mírně hubnu.

Nechybí jen sníh, ale i čas

Oba kromě nedostatku sněhu hlavně zápasíme s časem. Davida jsem navíc ani heverem nepřesvědčil k tréninku podle tepových frekvencí. Starýho psa prostě novým kouskům nenaučíš. Nikdy s tepákem nejezdil a tak s ním nebude jezdit ani dnes. Doufám, že mu to nakonec ani nebude tolik vadit. Polyká kilometry rovnoměrným tempem, možná, že se do těch svých tepovek dokonce nevědomky nějak vejde.

Navzdory všem nepřízním osudu jsme se ovšem shodli, že máme díky přípravě kondici jako už dlouho ne. Teď to chce vzít rozum do hrsti a ještě trochu zatrénovat. Sportovní biochemik Jiří Novotný, sám výborný dálkový lyžař, doporučuje soustředit se poslední měsíc na tři hlavní věci. Trénink v závodním tempu maratonu, posilování rukou (jízda soupaží na lyžích nebo posilování na trenažéru) a pokud možno pilování techniky jízdy na běžkách (například jízda bez holí).



Vzhledem k tomu, že závod pro nás bude trvat pod pět hodin (vítěz to bude mít asi za tři hodiny a my bychom od něj měli dostat tak hodinu a půl), měli bychom zkoušet držet při tréninku průměrnou tepovou frekvenci na úrovni závodního tempa, v němž poběžíme Marcialongu. Novotný to odhaduje na cca 5 až 7 tepů pod hranicí našich anaerobních prahů. U Davida tedy kolem 137 TF (bude se muset spolehnout na svůj cit), u mne kolem 145TF. V takovém tempu máme šanci vydržet celý závod.

Pokud bychom jeli maraton při nižší tepové frekvenci, budeme se ubírat o čas a pojedeme zbytečně pomalu. Naopak při vyšší tepové frekvenci bychom to nezvládli a někde ve druhé půli by přišlo vynucené zpomalení. Teď názorně vidím, k čemu mi jsou ty prahy vlastně dobré.



Ideální formou takového tréninku by byl samozřejmě běh na lyžích, pokud to nepůjde, pak ho nahradí běh, případně běh s holemi do kopce nebo kolečkové lyže. Je vhodné rozložit tuto tréninkovou jednotku (ideálně dvakrát týdně) do více úseků, třeba 3 - 5x 10 minut v tepové oblasti anaerobního prahu s několikaminutovými pauzami.

Začneme Jizerskou padesátkou

My si podle starého sportovního úsloví, že nejlepším tréninkem je závod, chceme vložit do přípravy už za deset dní Jizerskou 50. Uvidíme, zda se kvůli sněhovým podmínkám vůbec uskuteční.



Vzhledem k tomu, že Marcialonga se jede z 80% pomocí soupažů, je pro nás alfou a omegou rozvoj speciální síly - posilování rukou a horní části těla. Novotný radí tahat gumy či ještě lépe využít speciálního trenažéru na běžecký soupaž SkiErg, který máme rovněž k dispozici. 5x týdně odposilovat 20 - 30 minut



Do třetice bychom pak měli, pokud to půjde, pilovat techniku jízdy na sněhu, především odraz lyže, skluz a rovnováhu. Například hlídat si, aby lyže bod tělem neklapala, zkoušet jezdit po rovině bez holí v co nejdelším skluzu a nepřepadávat přitom do stran.



Příští týden si řekneme něco o výzbroji a výstroji dálkových běžců.

Kdo našim borcům ještě radí

Rádcem při lyžařském tréninku se stal jeden z nejlepších světových maratonců na lyžích, český reprezentant Stanislav Řezáč, vítěz slavné italské Marcialongy z roku 2005.

Zátěžové testy provedl a odborný dozor nad fyzičkou a tréninkem si vzal na starost sportovní biochemik a specialista na běh na lyžích Jiří Novotný, také výborný maratonský lyžař.

Dohled nad kondičním cvičením bude mít trenér Jan Jakubíček, který se od roku 1998 věnuje závodně modernímu pětiboji a od roku 2000 je členem státní reprezentace. Působil i jako osobní trenér.

Odborné a hlavně praktické rady ohledně zdraví a správného oblečení poskytl profesor Jan Pirk z pražského IKEMu, sám náruživý dálkový běžec.

O závodu Marcialonga se koná v neděli 31. 1. 2010. Závod se jede na 70 km klasickou technikou údolím Val di Fassa a Val di Fiemme v Dolomitech italského Trentina. Závod je specifický tím, že se ze 70 až 80 % jede pomocí soupažů. Trénink musí být proto hodně zaměřen na posilování horní poloviny těla, hlavně paží. S výzbrojí a výstrojí pomohl časopis SkiMagazín - ZDE Oficiální stránky závodu - ZDE Turistické stránky Trentina - ZDE

