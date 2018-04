Zbavte se vytahaných tepláků aneb slušet vám to může i doma

Nejsou tepláky jako tepláky

Stejně jako si dáváme pozor na aktuální trendy a styly v módě určené do společnosti, měly bychom se stejným dílem věnovat také kvalitnímu a dobře vypadajícímu oblečení na doma.

Nikde není psáno, že je třeba pořídit si na doma značkové džíny nebo sexy topy. S klidem postačí přitažlivé a jednoduché legíny, moderní tričko a slušivá mikina.

V mnoha obchodech s oblečením naleznete nejen modely určené na běžné denní nošení do práce a kamkoliv jinam, ale také pěkné teplákové soupravy různých stylů a barev.

V pěkném oblečení na doma se budete cítit mnohem lépe než ve zmiňovaných vytahaných teplácích či triku, které pamatuje socialismus. Věřte nám, že od toho se odrazí i vaše celková nálada.

Pohodlně a stylově ve spodním prádle

Také při výběru spodního prádla na doma bychom měly přihlédnout ke kvalitě a vzhledu. Není nic příjemnějšího, než si v sobotu ráno po sprše obléci bavlněné nebo bezešvé kousky, které kromě toho, že jsou příjemné, i dobře vypadají.

Pokud jste i lehce infantilní, pořiďte si na doma klidně spodní prádlo s vaší oblíbenou kreslenou postavičkou. V práci by vám pod bílou blůzkou podprsenka se srdíčky asi neprošla, doma si ji však s klidem dovolit můžete.

Pyžámko, které opravdu sluší

Do třetice svůj šatník na doma zaplňte také hezkým nočním prádlem, které by mělo být kombinací sexy kousků a příjemných bavlněných pyžámek pro prolenošené dny v posteli u televize.

Co se všech těchto kousků na doma týče, nemusí se v žádném případě jednat o drahé kousky, které by vás stály jmění. Oblečení na denní nošení doma, spodní prádlo stejně jako noční, pořídíte dnes za přitažlivé ceny například v módních řetězcích typu H&M, New Yorker, F&F a mnoha dalších.