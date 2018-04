Zbavte se vrásek. Pomůže správný krém i cvičení

Suchá pleť, vrásky a ztráta pružnosti - existuje nespočet známek stárnutí, které se podepisují na kráse pleti. Je těžké s nimi bojovat bez pomoci injekcí nebo omlazujících procedur na speciálních klinikách.

Mladá pleť je hladká a první vrásky se objevují přibližně kolem třicátého roku. Jde většinou o vrásky mimické, které vznikají od smíchu a grimas. Na jejich vyhlazení stačí většinou dostatečná hydratace pleti.

"Mastný typ pleti stárne pomaleji, suchá a citlivá pleť s rozšířenými cévkami stárne rychleji," říká dermatoložka Marie Finsterlová.

S postupem času ztrácí pleť pevnost a vrásky se prohlubují. Na pleť útočí také okolní vlivy jako jsou UV záření, psychická zátěž, nedostatek vitaminů, nekvalitní spánek, kouření a nemoci. Pokud chcete oddálit stárnutí, postarejte se o pleť vhodnými kosmetickými přípravky.

Hitem posledních let je používání kyseliny hyaluronové v krémech a sérech. Tato kyselina je přirozenou součástí kůže a její množství časem klesá. Tím se snižuje pružnost pleti, její hydratace a následně se tvoří vrásky. Kosmetika s kyselinou hyaluronovou se používá pro vyhlazení jemných vrásek i hlubokých rýh.





Obličej

Vrásky na obličeji bývají většinou hlubší a potřebují silnější 'žehlení'. Krémy si vybírejte podle svého věku. Hluboké vrásky vyplňujte cíleně koncentrovanou kyselinou hyaluronovou.

Okolí očí

Pleť kolem očí je velmi jemná a citlivá, proto se právě zde jako první objevují vrásky. Každé ráno i večer jemným poklepáváním naneste malé množství očního krému.

Zesílená péče - séra

Séra vypínají vrásky rychleji, někdy i okamžitě. Stačí rozetřít dvě kapky na obličej, krk a kolem očí. Používejte je jako intenzivní měsíční kúru při změně ročního období, po dietě, nemoci nebo jednou denně pod krém.

Procvičujte

K vyhlazování vrásek a ochablých kontur pomůže cvičení obličejových svalů. Naučíme vás 3 jednoduché cviky a doporučujeme soukromý desetiminutový pravidelný trénink ráno a večer. Na části obličeje, kterými pohybujete, přiložte prst proti nechtěnému vzniku mimických vrásek.

1. Zpevnění obličeje

* Doširoka se usmějte a při tom zvedejte střed tváří.

* Zkuste tzv. tygří řev - vyplázněte jazyk, vytřeštěte oči a zařvěte "Uáááá". Procvičíte všechny obličejové svaly.

2. Padající víčka

Přidržte si prstem o něco výše jedno obočí a střídavě zavírejte a otvírejte oko (můžete obě oči najednou). Cvik opakujte několikrát denně, mrkáním navíc zvlhčíte sliznice, vaše oči si odpočinou a nevyschnou.

3. Dvojitá nebo povislá brada

* Vyslovte široké "É" a roztáhněte koutky rtů co nejvíce do stran.

* Vysuňte spodní čelist co nejvíce dopředu. Ucítíte, jak se vám svaly a pokožka na spodní bradě natahují. Trénink nesmí bolet u žádného z cviků.