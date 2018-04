Zbavte se akné

Američtí vědci tak varují zvláště pacienty, u kterých se akné rozvíjí ve značných rozměrech. Biologové z Univerzity státu Colorado tvrdí, že původcem kožních problémů je tepelně zpracovaný škrob, který se v žaludku snadno tráví.



Co to vlastně znamená v praxi? A proč vůbec vadí lehce stravitelný škrob?

Právě jeho snadné vstřebávání do krve totiž způsobuje náhlé a prudké vylévání inzulinu do krve. Takový stav může vést k navýšení produkce mužského pohlavního hormonu, který v kůži způsobuje zvýšenou tvorbu mazu. Bakterie mající na svědomí hnisající vřídky akné totiž maz milují a mohou se díky jeho dostatečnému množství dále množit a šířit po těle.



Zajímavým objevem amerických expertů se chtějí zabývat i odborníci z Austrálie, kteří oznámili, že budou v pokračovat v testování účinků konzumace obilovin na kvalitu pleti. Pro svůj výzkum vyberou šedesát mladých dobrovolníků trpících akné, kteří by se podrobili tříměsíční dietě se sníženým příjmem karbohydrátů.