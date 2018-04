Zázvor v zimě kraluje: chutná i léčí nachlazení

Kde se vzal? Zázvor zřejmě pochází z Asie. Byl však znám už ve starověkém Řecku, Římě a Egyptě, kde byl používán jako dnes - do omáček, ke kuřecímu masu nebo jako přísada k luštěninám. První zmínky o (zázvoru) v českých zemích pocházejí z 13. století. V té době se užíval sušený a také dokonce naložený v cukru. Dnes jsou největšími vývozci Indie, Čína a Indonésie, je také nezbytnou součástí indické či čínské kuchyně.

V konvičce se louhují kostičky, plátky nebo je rovnou nastrouhaný. "To pálí," reagují často lidé, když se poprvé napijí z šálku zázvorového čaje. Není to však tím, že by byl nápoj příliš horký.

Zázvor totiž obsahuje štiplavě ostrou látku gingerol, která v ústech nadělá podobnou paseku jako známější kapsaicin v chilli papričkách.

"Zázvorový čaj užívám už od třinácti let a vždycky mi pomohl. Bez zázvoru jsem se léčívala i tři týdny, s ním jsem po třech dnech zdravá jako rybička," dělí se o své zkušenosti na jedné z webových diskusí uživatelka s přezdívkou Nikuš.

Zázvor je dokonce tak oblíbený, že má jen v české podobě již několik specializovaných webů jako Zázvor.com, Zázvor. info i Zázvor.eu.

Do čaje i do moštů

V Česku se zázvor stal třeba oblíbeným ochucovadlem moštů. V Manětíně na Plzeňsku vyrábí ekofarma jablečné nápoje s příchutěmi a podle jejich ankety vede v souboji se skořicí, limetkou, bezinkou nebo mátou jednoznačně zázvor.

"Oblíbený je především mezi ženami," říká jeden z provozovatelů moštárny David Melichar. On sám studený mošt nepije, při nachlazení ale rád využije ohřátý zázvor se štamprlí slivovice.

To si vypijete aneb jak využít zázvor?

DO ZIMY: Zázvorový čaj

1. Zázvor najemno nastrouháte, zalijete třemi deci horké vody a přecedíte.

2. Do skleněné nádoby dáte kolečko limetky, lžíci medu a citronovou šťávu. Pak přidáte vývar.

DO TEPLA: Zázvorová limonáda

1. Kousek zázvoru nastrouhejte do skleněné konvice a zalijte na několik minut malým množstvím vařící vody.

2. Přeceďte, přidejte cukr a nechte vychladit.

3. Dolijte studenou vodou nebo sodovkou, podle chuti přidejte šťávu z citronu, pomeranče nebo limetky.

NA NEMOC: Zázvorový rumáček

1. Dvě deci rumu zalijte třemi deci horké vody.

2. Přidejte limetkovou šťávu, med a nastrouhaný malý oddenek.