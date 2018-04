Co může za bolest žaludku nebo slinivky? Jídlo i stres

Těžké tučné jídlo pomůže strávit sklenice piva. Na colu jako hlavní lék při průjmu určitě zapomeňte. Co pomáhá při...

Stres nám prospívá! Šest důvodů proč je užitečný

Všechno, co jste dosud slyšeli o škodlivém vlivu stresu, je jenom část toho, co potřebujete vědět. Co když se stres...