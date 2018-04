Zážitky z cest u vás doma. Afrika působí tajemně i luxusně

Afrika v pokoji nebo bytě poskytuje krásný a neobvyklý pohled.

"Afrikou inspirovaný byt by měl být jednoduchý, měl by mít uvolněný vzhled a vždy působit luxusně. Pro tento styl je typická lehkost, vzdušnost a přírodní styl," říká interiérová návrhářka Danielle Le May ze studia Classic Leather.

"Začít s proměnou je velmi jednoduché, pro začátek odstraníme z pokoje vše kromě sedací soupravy," radí návrhářka.

Základním předpokladem je inspirace přírodou, zvolte tedy přírodní materiály nebo jejich věrné imitace. Ideální je masivní, dřevěná podlaha, ale i keramická či kamenná v odstínu hnědé, terakoty, černé nebo šedivé.

Africké téma s křeslem a zebrou - design Lambert, Danielle le May

Zebří vzor - design Lambert, Danielle le May

Pokud se rozhodnete podlahu měnit, jsou vhodné masivní přírodní materiály jako mahagon, teak, bambus, ořech nebo borovice.

Podlahu můžete částečně pokrýt koberci. "Pokud si přejete něco více barevného, můžete použít originální typicky africké tkaniny nebo imitace zvířecí kůže. Dnes je možné špičkovou technologií vyrobit například motiv zebří kůže či vzor kůže jiného zvířete," upozorňuje bytová designérka.

Na zdi se hodí teplé či zemité tóny

Barevnou škálu Afriky tvoří převážně přírodní, teplé, neutrální a zemité barvy. Tedy tlumené odstíny žluté, okru, tlumené oranžové, terakoty, krémové, béžové, pískové, kávové, čokoládově hnědé, červené a šedé v teplém i studeném odstínu.

Barvy kontaktních stěn je nutné sladit tak, aby vznikla přirozená harmonie. Ideální volbou je africký západ slunce. Džunglovitý vzhled a styl připomínající spíše travnaté pláně zastoupí zelená.

Barvy Afriky

Křeslo - design Lambert, Danielle le May

Nábytek pro africký interiér by měl mít jednoduchý design z masivního dřeva exotických dřevin, jakými je mahagon, teak nebo ořech. Sedačky a čalounění nejlépe vyniknou v krásné tmavě hnědé kůži či v neutrálních lněných a bavlněných tkaninách.

"Obecně platí, že je lépe se vyhýbat vzorům. Pokud jde o zvířecí tematiku, zde bych raději volila jednobarevnost. Velmi výrazné vzory zvolte pouze v případě, že jste si tímto stylem jisti a chcete v něm žít dlouhodobě," doporučuje Le May.

Dekorace oken je jednoduchá. Pro africký interiér je nejlepší okna vůbec nezdobit. V krajním případě je možné použít vzdušný voál nebo organzu v bílém přírodním odstínu, který vyvolává dojem moskytiéry. Rozhodně do interiéru à la Afrika žádné závěsy ani těžké textilie nepatří. Velice dobře působí lištové dřevěné žaluzie v barvě teaku nebo tmavém až černém odstínu.

Postel s nebesy v africkém stylu - design Lambert, Danielle le May

Nezapomeňte na doplňky

"Zvláštní tajemnou atmosféru navodí africké domorodé masky na stěnách. Přidat lze i dřevěné sošky a plastiky, které jste si dovezli z cest. Jedná se o ryze africké předměty, které se poměrně neutrálně transformují do základu vašeho interiéru. Až budete vybírat dřevěné řezby zvířat - slony, nosorožce, žirafy a zebry, nezapomeňte na kamenné plastiky a sošky afrických výtvarníků třeba z Tengenenge a ze Zimbabwe. Jsou dostupné i u nás na různých výstavách," říká Danielle Le May.

Poutavé jsou i sochy a plastiky nápadně krásných afrických žen v domorodém oděvu. Důležité jsou lampy, svícny a měkké osvětlení zářících svíček, které vyvolají atmosféru ohně afrických kmenů.

Interiéry v africkém stylu - maska

Vázy ve stylu africké černé keramiky - design Lambert, Danielle le May

Na zdi můžete pověsit obrázky s africkými zvířaty, ručně tkané tapisérie, koberečky nebo fotografie s africkou tématikou. Neodolatelně působí obraz s nádherným africkým západem slunce.

"Atmosféru Afriky dodají bytu i kmenové předměty - bubny, různé šperky, dřevěné příbory a misky na jídlo nebo jen kokosové ořechy. Vázy z keramiky, kávový servis s typickými ornamenty či jen nějaká maličkost, o kterou jste někde zavadili. Stejně tak vám k navození atmosféry poslouží barevné polštáře, přehozy a ručně tkané textilie. A nezapomeňte na spoustu svěžích, listnatých, zelených rostlin, kterými získáte opravdu autentický vzhled," doplňuje designérka.