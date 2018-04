Zayn Malik: Porucha příjmu potravy mi pomáhala ovládat svůj život

Malik měl psychické problémy v době, kdy byl členem skupiny One Direction. Z kapely odešel náhle během světového turné v březnu 2015 (psali jsme zde).

Nyní tvrdí, že to bylo také proto, aby mohl mít nad svým životem plnou kontrolu. Během působení v britské klučičí kapele mu všechno řídili producenti a manažeři. On sám nemohl rozhodovat téměř o ničem. Právě proto nalezl útěchu v tom, že si alespoň vybíral a odmítal jídlo, což později vedlo k vážné poruše příjmu potravy. „Tohle byla jediná oblast, kde jsem mohl říct: Ne, tohle jíst nebudu,“ řekl.

Někteří lidé v jeho okolí to prý považovali za projev síly, jiní za vzdor nebo také rozmazlenost. Nepředpokládali, že by za tím mohly být psychické potíže. „Neočekávali, že by poruchou příjmu potravy mohl trpět i muž, očekávají něco takového od ženy, což je podle mě šílené. Všichni jsme lidé. Lidé se často obávají přiznat si životní komplikace. Ale nemyslím, že bychom měli bojovat s čímkoli, co je pravda. V minulosti museli být chlapi opravdu maskulinní, ale dnes už je vyjadřování emocí přijatelné a respektované,“ uvedl Malik v rozhovoru pro Sunday Times.