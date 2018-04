Zavřeli nám Alíka, zoufaly si děti

Za nevhodnými výrazy stojí především anonymita. "Děti si vymyslí registraci, schovají se za přezdívku a svěřují se počítači kolikrát s problémy, které si netroufnou říct rodičům a přiměřeně svému věku zkoušejí, jak daleko mohou zajít, třeba právě ve verbálním projevu," uvedl pro iDNES.cz Miroslav Piňos, ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále.

Roli podle něj hraje také to, že většinou jich u počítače sedí víc. "Machrují jeden před druhým a navzájem se hecují, kuráž jim dodá i další jedinec odjinud, který používá nevhodné výrazy," dodává psycholog.

Promiňte, psaly děti

Po odvysílaných reportážích vydavatel diskuzní fórum na Alíkovi zavřel a slíbil, že viníky odhalí. Děti se zalekly a redakci zavalily desítkami kajícných dopisů. "Co mě ted čeká?? V reportáži ste říkali že to řeknete rodičům a škole...já toho šíleně lituju a už nikdy na světě to neudělám!" Psali ti se špatným svědomím. "Mrzí mě to tak, že jsem dneska brečela..."

Další diskutující děti z Alíka zas posílaly zklamané dopisy. "Prosím otevřete naši klubovnu, přišel jsem o kamarády," píše slušná většina. Administrátor tedy zpřísnil pravidla a diskuzní fórum tuto středu znovu otevřel.