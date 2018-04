Zavlažujte své tělo, odvděčí se vám zdravím a krásou

Jsme vlastně "vodní lidé"

Jak už víme, náš organizmus je ze 72 % tvořen vodou, v mozku máme vody 85 % a v krvi samozřejmě ještě více. Dvě třetiny vody v našem těle se nacházejí v buňkách, zbytek je zapotřebí v tělních tekutinách - krvi, lymfě a tkáňovém moku.

Kromě zajištění správného biochemického chodu potřebujeme vodu také jako pomocníka pro vylučování odpadních látek z těla ven: při obvyklých podmínkách každý den vypotíme přibližně 0,3 litru, dýcháním ztratíme 0,7 litru a cca 1,6 litru se zbavíme prostřednictvím moči a stolice. Z toho je dobře vidět, že alespoň 2,6 litru vody musí každý den projít naším tělem dovnitř a ven.

Více vody = méně nemocí

Ve vodě obsažené v buňkách probíhají veškeré chemické děje, které náš organizmus potřebuje k životu - pokud je vody nedostatek, procesy se zpomalují a tělo přestává správně fungovat.

Průzkum Světové zdravotnické organizace (WHO) ukázal, že čtyři z pěti jakkoli nemocných lidí na celém světě trpí právě kvůli nedostatečnému a nepravidelnému příjmu vody. Znamená to tedy, že při dostatku vody by byly nemocnice po celé zeměkouli o 80 % prázdnější. Důležitá je tu ovšem již zmíněná pravidelnost - zdravé, fungující a svěže vypadající tělo potřebuje pravidelný, dostatečný a neměnný přísun vody.

Vodou proti stárnutí

Zajímavým vědeckým poznatkem je fakt, že zatímco u malých dětí se objem vody v organizmu pohybuje kolem 72 %, u dospělých už je to pouze 60 % a tento poměr s věkem klesá. Jak stárneme, naše tělo doslova "vysychá", a uvolňuje tak prostor poruchám a chorobám organizmu.

Je tedy nabíledni, že pravidelné dodávky vody nám mohou zajistit lepší zdraví a také pomalejší stárnutí naší tělesné schránky. Ačkoli je tato skutečnost všeobecně známá, většina z nás přes den nevypije dost tekutin, navíc se často jedná o nápoje naprosto nesprávné - příliš sladké, kyselinotvorné nebo dehydrující. Takovýto opačný, odvodňovací účinek mají zejména nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 10 %.

Co a jak správně pít

Dobrou zprávou je, že voda v našem těle vzniká jako výsledek metabolických procesů, díky nimž jí získáme za den asi čtvrtlitr. V potravě, kterou za celý den sníme, získáme dalšího tři čtvrtě litru. Zbývá nám tedy MINIMÁLNĚ 1,5 LITRU, které každý den musíme vypít (přičemž při zvýšené námaze, nemoci či trávicích potížích musí být tekutin více). Toto množství postačí ženě, vážící přibližně 65 kg, muži a těžší osoby budou muset ještě přidat. Které nápoje jsou ale správné?

Z hlediska zavlažování organizmu nám dobrou službu udělají všechny nealkoholické nápoje, ovocné džusy, bylinné čaje a podle nových vědeckých poznatků v malém množství dokonce i káva a černý čaj.

Úplně nejlepší je samozřejmě čistá voda bez bublinek, ideálně ne příliš vychlazená. Věnujete-li se fyzicky namáhavé činnosti, skvělou volbou pro vás budou zeleninové a ovocné šťávy, které tělu kromě vláhy dodají i potřebné cukry a minerální látky a zafungují tak vlastně jako přírodní iontový nápoj. Abychom organizmus nárazově nepřetěžovali, je nejlepší pít průběžně v menších dávkách. Tedy mít na pracovním stole sklenku s vodou a neustále ji doplňovat.

Voda v naší kůži

Kůže je orgán lidského těla, který má ze všech největší povrch. Právě jeho prostřednictvím ztrácíme vodu - odpařujeme ji a potíme se, což je důležité mimo jiné i pro vnitřní tepelnou regulaci těla. Zvláštní ochranná bariéra na povrch kůže ovšem zajišťuje, abychom neztráceli více vody, než je nezbytně potřeba - hlavní složkou této bariéry jsou lipidy, zjednodušeně řečeno tuky.

Působením vnitřních procesů, ale i vnějšího působení (především slunečního záření a klimatických vlivů) naše kůže stárne a přestává vytvářet dostatečné množství přirozeného tuku. Tím dochází ke zvýšeným ztrátám vody, kůže je sušší, hrubší, méně elastická a na jejím povrchu se vytvářejí vrásky. Proto je zapotřebí kůži dodávat ztracenou vláhu zevnitř i zvenčí, sušší pleti navíc musíme pomáhat obnovovat tukovou bariéru výživnými krémy. Tak si udržíme kůži pružnou, hebkou a hladkou.

Vláha v kelímku

Na našem kosmetickém trhu je naštěstí nabídka hydratačních přípravků nepřeberná. Volte proto pečlivě - mastnějšímu typu pleti prospívají gelové konzistence, sušší pokožka vám bude vděčná za krém s obsahem olejových složek.

