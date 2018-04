Závislosti na sladkých kokínech se zbavila. A taky 8,5 kila tuku

Katka pochází z Havířova a po několika neúspěšných vztazích žije se svým druhým mužem Patrikem. Má syna a dceru. Právě osobní problémy se podepsaly na tom, že začala přibírat. A to pak pokračovalo v mateřství.

Když před mateřskou pracovala jako servírka, měla dost pohybu, ale to se změnilo, když se začala doma starat o děti. "Necvičím a nesportuji, ale nejsem lenivá, v jedenáct večer pro mě není problém si usmažit sýr s hranolkama, pak nějaké to kokínko a jdu spát a všechno se to ukládá," říká Katka. Její jediný pohyb jsou krátké procházky s dětmi na hřiště.

Na počátku natáčení pořadu Jste to, co jíte nosila Katka na svém těle 40 kilogramů tuku, většinou na břiše. Přes břicho má neskutečných 122 centimetrů, což je o deset čísel víc, než má přes boky. "Ideální váha je pro mě 75 kilo, momentálně mám 96."

Život bez snídaně

Katka neumí vařit a vlastně ani neumí správně jíst. Její denní jídelníček je katastrofální. Nesnídá, první jídlo si dává kolem poledne.

Kateřina Schlesser Na začátku vážila 96 kilogramů. Po třech měsících shodila 10,5 kilo.

"Do snídaně ji donutím jednou za týden, to mi nadává, že ji musí sníst," konstatuje její manžel Patrik.

Odpoledne si dá Katka maximálně kafe a několik kousků kokín, tedy sladkostí. Mezi druhou a třetí obědvá, a když se jí nechce vařit, vystačí si s rohlíky se šunkou plus sladkosti. Odpoledne nejí, tedy kromě opět něčeho sladkého, pak následuje teplá večeře v kruhu rodinném. Celý večer potom ujídá kokína.

"Až když jsem byla vybrána do pořadu Jste to, co jíte, tak jsem si začala psát týdenní jídelníček. Když jsem si ho zpětně přečetla, byla jsem v šoku. V mém jídelníčku je zdravé tak jablko a možná mandarinka a pomeranč."

Své špatné stravovací návyky navíc přenáší i na pětiletého syna, kterému rovněž povoluje mlsat kokína nebo jemuž dává sladké jogurty.

Permanentní únava

Obezita Kateřinu už v mnohém omezuje. Po mateřské se chce ale vrátit do práce.

"V současné době je to nereálné, protože bych to fyzicky nezvládla. Unavená jsem permanentně a pořád," říká Katka. V noci musí mnohdy častokrát vstávat k malé dceři.

Ráda by zhubla, aby se mohla svléct do plavek, dobře se cítila a líbila se manželovi, i když ten říká, že se mu líbí taková, jaká je. Na její postavě jí nejvíc vadí břicho. "Udělám maximum, aby se mi to podařilo," říká odhodlaně Katka.

Strava jako pro stěhováka

Katka se bude muset naučit dodržovat správný jídelníček. Většinou připravuje jídla ze sáčku, někdy třeba kuřecí maso se sušenou směsí. "Jídlo je sladké, ale i tučné. Denně spořádá v průměru 150 gramů tuku. Pečená jídla, polohotovky, tavené sýry," konstatuje výživový specialista Petr Havlíček.

Podle doktorky Kateřiny Cajthamlové se Katka stravuje jako stěhovák. A tak provede "úklid" v Katčině kuchyni. Mizí potraviny s přemírou cukrů, živočišných tuků, ale také instantní jídla a samozřejmě uzeniny.

Když vezme do ruky sladké jogurty, otočí se na Katku: "Opravdu to chcete dětem dávat? Zaprvé je navykáte na sladké a zadruhé jsou tam dvě éčka, co nejsou v pořádku."

Při pátrání po nevhodných pokrmech narazila doktorka Kateřina i na množství sladkostí. "Jak se mají děti odnaučit mlsat, když maminka jí sladké denně?" říká doktorka, která upozornila Katku, co její dosavadní pokrmy způsobují v jejím těle.

"Tato strava vašemu trávicímu traktu moc práce nedá, jen játra jsou zatížená, protože musí vyrábět obrovské množství žluči. Viděla jsem vaše svatební fotografie a vy teď vypadáte jako jiná osoba," konstatovala Cajthamlová.

Místo kokín ovoce

Odborníci z pořadu Jste to, co jíte připravili pro Katku stravovací plán. K tomu je ovšem zapotřebí ještě přidat dostatek pohybu. Katka se naučila nové cviky, dostala i běžecký pás. A začala se potit...

Nový režim se snaží dodržovat, naučila se jíst zdravě, objevila nové potraviny, všechno pečlivě váží. A místo čokoládových kokín si začala dávat ovoce.

Změna se Katce vyplácí. "Úžasný pokrok je, že už nemusím ta moje kokína," usmívá se. Za měsíc přišla ještě jedna změna: Katka začala na částečný úvazek pracovat v jednom obchodě za pokladnou.

"Za ten měsíc a půl se mi podařilo jednou zhřešit, snědla jsem jednu kostičku lipa a měla jsem z toho celý den výčitky," přiznává se. I tak už za první měsíc zhubla 6 kilogramů, z toho 5 kilo tuku.

"Já jsem velmi spokojená, máme před sebou účastnici, která to vzala vážně," chválí Katku doktorka Cajthamlová.

Minus 10,5 kilo

Po třech měsících jsou výsledky ještě lepší. Ze 40 kila tuku zůstalo 31,6. Zhubla o více než deset kilogramů, přes břicho ubylo 11 centimetrů a přes boky čtyři centimetry.



"Káču jsem ze začátku považoval za trošku problematickou klientku, byla tam nulová pohybová aktivita a nechuť cokoliv dělat. Začala ale vnímat sama sebe," pochválil Katku výživový specialista Havlíček.

Nejspokojenější je samozřejmě Katka: "Jsem z výsledků nadšená!"