Závislost na internetu může být podobná jako na alkoholu

Nyní zveřejnili první výsledky své práce: každý dvacátý uživatel Internetu propadl kybernetickému světu více, než je zdrávo. Z 1000 dotázaných osob uvedlo 46 procent, že má vážné problémy v důsledku častého používání Internetu.Následky internetové závislosti jsou podobné jako u alkoholu a drog. Pacienti se uzavírají do sebe, ztrácejí přehled o čase, stávají se nervózními, jakmile nemohou sedět před obrazovkou. Mnoho pacientů se od okolí izoluje nadměrným surfovánímInternetem a má potíže v partnerství a práci. Věkový průměr závislých je kolem 28 let, převažují muži.Některé skupiny uživatelů jsou ohrožené více: virtuálnímu světu propadají zvláště "lidé s velkými pochybnostmi o sobě samých", stejně jako lidé, kteří potřebují určité sociální zázemí nebo kteří mají "málo naplněný sexuální a milostný život" a obecné problémy s ostatními lidmi. Jeden muž poznal například při terapii tolik žen, že "téma Internet bylo pro něj tímto vyřízeno," uvedl doktor Hegerl.Možnost navazovat anonymní a nezávislé kontakty láká zejména psychicky labilní jedince. Mnozí považují za důležitou také takzvanou "transcendentní" zkušenost, tedy možnost komunikovat s celým světem. "Navíc zažívá uživatel po stisknutí kláves okamžitou reakci," vysvětluje Hegerl. To způsobuje, že Internet je nebezpečnější než ostatní média.Nejdůležitější poznatek je pro psychiatry ten, že závislost na Internetu je většinou jen příznakem jiné, hlubší poruchy.Hegerl zdůraznil, že vášeň pro Internet nemůže být posuzována jako samostatná nemoc. Léčit se podle něj musí zejména to základní psychické onemocnění a ne nadšení pro chatování nebo surfování.