Když vás sport zabíjí aneb závislost na cvičení je jako droga

Varovné příznaky Nehrozí závislost na cvičení náhodou i vám? Jestliže se poznáte minimálně ve dvou z následujících tvrzení, měli byste vyhledat odbornou pomoc: - Když musíte vynechat cvičení, jste podráždění, nervózní nebo depresivní. - Cvičení je pro vás důležitější než cokoli jiného (rodina, práce, vztah). - Jdete cvičit, i když jste unavení, nemocní nebo zranění. - Nechcete jít s nemocí nebo zraněním k lékaři, protože se bojíte, že by vám zakázal cvičit. - Když sportujete, jsou to jediné okamžiky, kdy se cítíte dokonale šťastní. - Ke cvičení se uchylujete proto, abyste nemuseli myslet na problémy, které máte. - Strečink a odpočinek po sportu v podobě volných dnů považujete za zbytečnost. - Čím víc hodin cvičením strávíte, tím lepší máte pocit. - Kvůli cvičení už jste několikrát zmeškali setkání s přáteli či rodinou. - Kvůli cvičení jste se postupně vzdali jiných zájmů. - Vaši známí tvrdí, že to s cvičením přeháníte.