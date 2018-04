Život závislých často končí sebevraždou jako u Ivety Bartošové

"Závislí mají sníženou schopnost rozhodovat se a dohlédnout důsledků svých činů. Závislost osobu mění. Zatímco někteří jsou kvůli ní přecitlivělí, u jiných se citlivost vychýlí opačným směrem," popisuje své zkušenosti psychiatrička Gita Pekárková, která se věnuje terapii závislých žen v bohnickém pavilonu E.

Až dvacetkrát více sebevražd

O pokusech o sebevraždu se v souvislosti s Ivetou spekulovalo už v minulosti. Ona sama tvrdila, že šlo jen o náhodné předávkování léky. Naposledy se s životem rozhodla skoncovat v den narozenin svého manžela Josefa Rychtáře. Možná záměrně tak učinila tentýž den v měsíci, kdy přišel (v červenci 1985) na kolejích o život zpěvák Petr Sepéši, její první velká láska.

Sebevraždy alkoholiků Podle dostupných údajů je u alkoholiků zvýšené riziko sebevraždy v porovnání s ostatní populací. Americký Národní ústav pro mentální zdraví odhaduje, že si na život sáhne 7 - 21 % alkoholiků, oproti 1 % nezávislých. Alkoholismus je významně spojen s nezdařenými pokusy, stejně jako s dokonanými činy.

Na závislost mají vliv osobnostní dispozice, jako jsou nezdrženlivost, sklony k závislosti nebo emoční labilita. "Při závislosti hraje velkou roli také rodina a celkově vztahy závislé. Na jednu stranu může velmi pomoci, ale nefunkční nebo stresující vztahy mohou fungovat jako spouštěč k opakovanému užívání alkoholu nebo drog," shrnuje lékařka.

Podle její zkušenosti k úspěšné léčbě spolupráce rodiny velmi pomůže, stejně jako to, že přestanou přehlížet extempore závislého. Závislost je nemoc, která postihuje celou rodinu a nejlepším receptem se na ni zdá tzv. tvrdá láska. Při té partner závislého neomlouvá, závislost mu neumožňuje a v žádném případě mu nepodává návykové látky.

"Opakovaně jsem překvapen tím, do jak těžkých stavů se lidé kvůli alkoholu dostávají. Podíl na tom mají i umožňovači, kteří pijícímu zdánlivě pomáhají, ale ve skutečnosti škodí, protože řešení problémů s pitím jen oddalují," píše psychiatr Karel Nešpor v knize Zůstat střízlivý.

Původ závislosti je v genetice i v doma

Závislosti mají podle lékařky i genetický původ, stejně jako původ v rodině. Takové dispozice měla i zesnulá zpěvačka, jejíž otec měl problémy s alkoholem.

"Pokud se osoba v dětství setká s alkoholikem v rodině, reaguje většinou dvěma různými způsoby. Buď si na alkohol a závislosti dává velký pozor a snaží se vyvarovat podobného modelu, nebo jej naopak opakuje," charakterizuje osoby postižené závislostí v nejbližším rodinném kruhu. Odhaduje se, že děti z rodin se závislostí k ní mají až sedmkrát větší předpoklady.

"Negativní vliv může mít i tlak okolí, který zvyšuje stres závislé osoby," dodává psychiatrička. Nepřímo tak potvrzuje, že pozornost médií nemocné zpěvačce v její závislosti spíše uškodila. "Mnoho závislých uniká k alkoholu i práškům v zátěžových situacích, kdy v nich hledají úlevu a pocit zapomnění," vysvětluje lékařka, co odborníci označují jako únavové pití.

A co mohlo Ivetu Bartošovou před sebevraždou zachránit? Jedině abstinence, ke které jí opakovaně chyběla motivace. "Kdo abstinovat chce a chce pro to něco dělat, tak má velkou šanci uspět. Ale to neplatí o lidech, kteří o abstinenci jenom mluví, třeba protože na ně tlačí okolnosti," dodává Pekárková.

