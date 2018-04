Závislá na internetu: Bez připojení jsem nemohla žít

Jste závislá na internetu? Závislost na internetu je dnes jako nemoc diagnostikována jedině v Číně. V ostatních zemích se o uznání této závislosti začíná teprve jednat. Pokud máte pocit, že by se mohla týkat i vás, odpovězte na následující otázky a případně se poraďte s někým blízkým či odborníkem. Není to sice zabiják typu závislosti na heroinu, ale přesto je to něco, co vás může významně omezovat. Termín závislost na internetu prvně použila americká psycholožka Kimberly Youngová. Vypracovala několik základních otázek, které naznačují, zda se závislost na internetu může týkat i vás: 1. Cítíte se často ponořen do on-line záležitostí, i když jste zrovna off-line?

2. Cítíte, že potřebujete trávit víc a víc času on-line, abyste mohli dosáhnout úspěchů?

3. Nejste schopni kontrolovat své využívání internetu?

4. Cítíte se nepokojný a rozrušený, když se máte odpojit od internetu?

5. Utíkáte k internetu od životních problémů nebo od pocitů jako vina, bezmoc, deprese?

6. Lžete své rodině a přátelům o tom, jak často a jak dlouho jste on-line?

7. Riskujete ztrátu vztahů, práce či kariéry kvůli využívání internetu?

8. Vracíte se hned na internet i po ohromné útratě za internetové služby?

9. Nedokážete projít off-line skrz zátěžové citové situace, potlačujete je?

10. Zůstáváte on-line déle, než jste původně zamýšleli?