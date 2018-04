Závin od maminky

Mouku prosijeme na vál a v jejím středu vyhloubíme důlek. Do vlažné vody rozklepneme vejce, přidáme sůl, rozpuštěný tuk a ocet. Vše zvolna lijeme do důlku. Zpracujeme hladké a pružné těsto. Necháme ho asi půl hodiny odpočinout. Z těsta pak vyválíme na pomoučeném válu placku, kterou potřeme rozpuštěným tukem a vytahujeme ji rukama do šířky. Správně vytažené těsto musí být průsvitné. Placku pokropíme máslem, posypeme strouhankou, nakrájenými jablky a cukrem promíchaným se skořicí. Vše zavineme a přendáme na pomaštěný plech, potřeme máslem a v horké troubě pečeme asi půl hodiny.