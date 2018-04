Závidíte Francouzkám jejich šmrnc? Ukážeme vám, jak na to

Tvář jako Mona Lisa

Krok č. 1

Nejdříve naneste oblíbený denní hydratační krém a nechte ho vstřebat. Následně aplikujte make-up, který sjednotí barevné nedokonalosti vaší pleti. Lehce přepudrujte matným pudrem.

Krok č. 2

Vzhledu a la Francouzka dominují především svůdné oči. Pro efekt sexy pohledu použijte černou konturovací tužku a světlé i tmavé oční stíny.

Nejprve celé oko orámujte černou tužkou těsně podél řas. Tím řasám opticky dodáte větší objem. Pro více svůdnosti nezapomeňte orámovat i vnitřní koutek oka a stejně tak i vykreslit vnitřní linku.

Tip Při nanášení řasenky nejprve naličte spodní řasy a následně horní. Zabráníte tak otisknutí řasenky na horním víčku.

Vnitřní koutek oka vystínujte světlým stínem, který rovněž aplikujte pod obočí. Tmavý stín naneste podél horních řas a do vnějšího koutku oka a stínujte do ztracena.

Na závěr použijte prodlužující řasenku, která řasám nejen dodá objem. Na trhu existují i řasenky se speciálními odlesky, které zvýrazní přirozenou barvu očí.

Krok č. 3

Rty před nalíčením přepudrujte, aby rtěnka na rtech lépe držela a déle vydržela. Při použití výrazné rtěnky je nutno ústa nejprve vykreslit konturovací tužkou. Poté naneste světlejší tón rtěnky a dejte pozor, abyste nepřetáhla kontury.

Dokonalý účes za každého počasí

Francouzky jsou pověstné tím, že nevyjdou z domu nejen bez perfektního make-upu, ale ani bez dokonale upravených vlasů. Zajímá vás, jak to dělají? Základem je perleťový modelující vosk pro normální až nepoddajné vlasy, který vám pomůže zkrotit vaše vlasy a dodat jim lesk a vitalitu.

Francouzská herečka a zpěvačka Vanessa Paradis

Trend 2011 Letos jsou v Paříži nejvíc in vyčesané účesy a mikáda z období šedesátých let.

Jak na to? Naneste si vosk do rukou a vetřete do vlasů. Pramen po prameni vám zajistí flexibilní kontrolu a zvýrazní strukturu účesu díky atraktivní perlové textuře.

Pozor, vyberte si hlavně vosk, který má nemastné složení, protože je ideální pro tvarování krátkých a postupně sestříhaných účesů, ale také pro vytváření uhlazených efektů.

Francouzský šatník: okouzlující vždy a všude

Francouzky se nebojí oblečení kombinovat a doplnit o výrazné šperky či líčení. Vezmou si sako od Chanelu, k tomu sukni ze second handu a celkový dojem je prostě dokonalý. Jde o to mít cit pro kombinování a nebát se ani výstředních kreací.

Letos je navíc, nejen v Paříži, základem nestárnoucí černá a šedá barva, která může být doplněna o křiklavé barvy, což dohromady tvoří zajímavý barevný kontrast.

Francouzky se doslova vyžívají v oblečení, které má zajímavé střihy a propracované prvky, jako například volány, asymetrické výstřihy, řasení a nápadné potisky s nejrůznějšími nápisy, ornamenty a květy.

Modely perfektně doplní výrazná bižuterie, jako jsou brože, náramky, řetízky a nápadné kabelky.

Francouzky totiž dokázaly celému světu, že kombinací vhodných doplňků lze modely použít jak na běžné nošení do práce, tak i do společnosti.