Zavařování je zase v kurzu. Recepty na domácí marmelády

Tipy a triky pro úspěšné zavařování

* Dodržujte přesně váhy udané v receptech, jen tak dojdete ke správnému výsledku. Váha ovoce platí pro vypeckované, očištěné a oloupané kousky.

* Nevařte džemy, marmelády a želé ve větším množství. Když jen zdvojnásobíte přísady, ovoce se pořádně neprovaří, ztratí se z něj vitaminy a nedosáhnete správné konzistence a barvy.

* Během zavařování směs stále míchejte, aby se nepřipálila a pořádně se odpařila šťáva.

* Sbírejte při vaření z povrchu pěnu. Kdybyste ji tam nechali, nebude výsledná zavařenina vypadat dobře a navíc by se mohla brzy kazit.

* Co budete potřebovat: měchačku, dírkovanou sběračku na pěnu, naběračku a nálevku a samozřejmě hrnec - velký se širokým dnem, nejlépe z nerezu.

* Do marmelád a želé můžete po uvaření přidat kapku likéru, rumu, ovocné pálenky nebo vodky. Maximálně tak tři polévkové lžíce, aby se nenarušil proces želírování.

Rebarborová marmeláda

Ingredience

* 1,5 kg očištěné rebarbory

* 1 pomeranč

* 500 ml vody

* 1,5 kg želírovacího cukru

* 2 lžíce pomerančového likéru či Cointreau

1. Omytou a očištěnou rebarboru nakrájíme na dvoucentimetrové špalíky, přisypeme nastrouhanou kůru z poloviny pomeranče. Zalijeme asi půl litrem vody a deset minut provaříme, dokud není rebarbora měkká.

2. Přidáme cukr, mícháme, až se rozpustí, a ještě pět minut povaříme za stálého míchání na mírném plameni. Vyzkoušíme, jestli marmeláda rosolovatí.

3. Do hotové marmelády přidáme Cointreau nebo pomerančový likér, promícháme a plníme do sklenic.

NÁŠ TIP Zkuste místo pomerančové kůry a likéru přimíchat 2 lžičky strouhaného čerstvého zázvoru.

Marmeláda z melounu

Ingredience

* 2 kg melounové dužiny

* 1,5 kg želírovacího cukru

* 2 citrony

1. Meloun oloupeme, dužinu rozkrájíme, vybereme pecky a nakrájíme asi na dvou centimetrové kostičky.

2. Kousky melounu prosypeme ve velké míse cukrem a zalijeme šťávou ze dvou citronů. Přetáhneme fólií a necháme 4-5 hodin odležet v chladu.

3. Proslazený meloun potom povaříme asi pět minut, průběžně mícháme a sbíráme pěnu z povrchu. Po pěti minutách varu zkoušíme, jestli marmeláda rosolovatí - na studeném talířku by měla udělat kapku, která po naklonění nesteče.

4. Sklenice vypaříme horkou vodou nebo je necháme několik minut vyhřát na plechu v troubě a naplníme marmeládou. Uzavřeme,necháme je chvíli odstát a pak je obrátíme dnem vzhůru.

NÁŠ TIP Přimíchejte do marmelády trochu nastrouhané citronové kůry, nebo přidejte hrst malin pro barvu.

Rybízová marmeláda

Ingredience

* 700 g červeného rybízu

* 600 g malin

* 1 kg cukru

1. Rybíz propláchneme, necháme okapat, obereme od stonků. Maliny omyjeme, necháme okapat. Pár plodů si odložíme stranou.

2. Ovoce rozmačkáme, rozmixujeme nebo rozmačkáme lisem na brambory. Přidáme cukr a vaříme 5 minut, průběžně sbíráme pěnu z povrchu marmelády. Ještě horkou ji přecedíme a vaříme, dokud marmeláda nezačne rosolovatět.

3. Do skoro hotové marmelády vsypeme několik plodů, které jsme neprolisovali, převaříme tři minuty a přelijeme ji do sklenic.

4. Zavíčkujeme a sklenice obrátíme dnem vzhůru.

NÁŠ TIP Maliny můžete nahradit jahodami.

Mirabelková marmeláda

Ingredience



* 1 kg mirabelek

* 1 celá skořice

* 1 vanilkový cukr

* 500 g želírovacího cukru

1. Mirabelky omyjeme, necháme okapat, zbavíme stopek, pecek a rozkrájíme na menší kousky.

2. Ovoce rozmixujeme, zvážíme a přidáme skořici, vanilkový a želírovací cukr.

3. Směs vaříme za stálého míchání a sbírání pěny pět minut, dokud nezačne rosolovatět.

4. Vyndáme skořici a horkou marmeládu přelijeme do vypařených, čistých a suchých sklenic. Sklenice uzavřeme a obrátíme dnem vzhůru.

NÁŠ TIP Přidejte do rozmixovaných mirabelek anýz nebo badyán. Nezapomeňte je vyjmout. Místo celé skořice můžete použít špetku mleté.

Borůvkové želé

Ingredience

* 1 kg borůvek

* 300 ml vody

* 2 citrony

* želírovací cukr

1. Borůvky omyjeme, několik plodů odložíme stranou, zbytek dáme do hrnce s vodou. Povaříme je doměkka. Rozvařené borůvky i s vodou, ve které se vařily, necháme překapat přes síto s plátýnkem.

2. Do borůvkové šťávy přimícháme želírovací cukr v poměru 1 ml: 1 g. Citrony vymačkáme a přilijeme ke šťávě.

3. Borůvkovou šťávu s cukrem a celé plody pomalu přivedeme k varu a za stálého míchání povaříme pět minut. 4. Po pěti minutách vaření vyzkoušíme, jestli želé rosolovatí. Z hotové marmelády sebereme pěnu a naplníme jí sklenice. Zavíčkované je obrátíme dnem vzhůru.

NÁŠ TIP Přimíchejte do želé před přelitím do sklenic dvě lžíce bourbonu nebo whisky.

Třešňová marmeláda

Ingredience

* 1 kg třešní

* 4 stonky citronové trávy, citronely

* 1 kg cukru

* 1 balíček směsi na přípravu džemů a marmelád (GelfixKlasik - Dr. Oetker)

1. Třešně omyjeme, necháme okapat, odstopkujeme, vypeckujeme a rozmixujeme.

2. Citronovou trávu rozřízneme na polovinu a vložíme do hrnce k třešním.

3. Gelfix promícháme se dvěma lžícemi cukru a provaříme ho s třešněmi jednu minutu.

4. Přidáme zbytek cukru a vaříme dalších pět minut, průběžně mícháme a sbíráme pěnu. Vyzkoušíme, jestli marmeláda rosolovatí. Když je hotová, vyjmeme citronovou trávu a přelijeme směs do sklenic. Uzavřené sklenice po chvíli otočíme dnem vzhůru.

NÁŠ TIP Marmeládu můžete připravit i z třešní a višní. Přebytek citronové trávy můžete zmrazit nebo usušit, hodí se k přípravě thajských jídel.

Jahodová marmeláda

Ingredience



* 2 kg jahod

* 1 kg želírovacího cukru

* 1 citron

* 2 lžíce rumu

1. Vyzrálé plody jahod opereme, odstopkujeme a necháme okapat. Několik plodů dáme stranou, zbytek jahod rozmačkáme, smícháme s cukrem.

2. Do jahodové směsi přilijeme šťávu z poloviny citronu a za stálého míchání pět minut prováříme. Sběračkou sbíráme pěnu.

3. Marmeládu dochutíme, pokud je dost sladká, ještě zbytkem citronové šťávy. Když začne marmeláda rosolovatět, přidáme do ní pokrájené jahody a provaříme ještě asi dvě minuty.

4. Do hotové marmelády přimícháme rum, směsí naplníme sklenice, uzavřeme a sterilizujeme 20 minut při 85 stupních.