Zaútočte na kila zeleninou: další recepty z jarního lehkého jídelníčku

Zelenina by se měla stát přílohou takřka ke každému jídlu, které během dne sníte. Naučte se třeba ráno k chlebu s máslem a sýrem zakousnout mrkev, rajče nebo pikantní ředkvičku. Zbavte se také zábran a konzervativních jídelních zvyků a začněte experimentovat a ochutnávat. Kromě typické jarní zeleniny, která má právě sezonu, jako je chřest, určitě stojí za ochutnání např. i nenápadný fenykl. Chutná skvěle nakrájený do salátů, stejně jako pečený.

Část vitaminů, které vaše tělo nezbytně potřebuje a jejichž velkou část čerpá právě ze zeleniny, je rozpustná v tucích. Týká se to vitaminů A, D, E a K. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč i během dietního režimu nesmíte na tuky zanevřít zcela. Odborníci nejvíce doporučují kvalitní rostlinné oleje, nejlépe za studena lisované, a kvalitní margaríny. Bát se ale nemusíte ani másla, pokud si jej nebudete mazat denně na prst tlustě.

Špenátový koláč

Příprava 25 minut + pečení 45 minut

Pro 6 osob:

* 1 kg čerstvého špenátu

* 3 vejce

* 150 g hladké mouky

* 1 prášek do pečiva

* 125 ml mléka

* 100 g strouhaného sýru

* špetka muškátu

* sůl

* pepř

* hořčice

* olivový olej

1. Špenát krátce blanšírujeme ve vroucí vodě, slijeme, zchladíme, necháme okapat. Pak ho jemně posekáme, na pánvi rozpálíme lžičku olivového oleje, přidáme špenát a asi 5 minut dusíme.

2. Ze tří vajec oddělíme žloutky od bílků, žloutky smícháme s moukou, práškem, muškátem, mlékem a vypracujeme hladké těsto. Z bílků a trochy soli utřeme sníh. Sýr vmícháme do těsta a poté opatrně přimícháme i sníh.

3. Formu vymažeme olejem a vyložíme pečicím papírem. Špenát smícháme s lžičkou hořčice a opatrně vmícháme do těsta. Těsto nalijeme do formy a v troubě rozpálené na 180 stupňů pečeme asi 45 minut.

Mrkvové muffiny

Příprava 25 minut + pečení 25 minut

Pro 6 osob:

* 200 g mrkve

* 3 bílky

* 3 žloutky

* 90 g cukru krystal

* špetka mletého hřebíčku

* špetka skořice

* 50 g posekaných lískových oříšků

* 50 g posekaných vlašských ořechů

* 1 lžička prášku do pečiva

* 50 g celozrnné mouky

* 25 g hladké mouky

1. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů. Mrkve oloupeme a nastrouháme najemno. Z bílků s trochou soli ušleháme sníh. Žloutky utřeme s cukrem a 3 lžícemi vlažné vody a vmícháme mrkve. Přidáme hřebíček, skořici, ořechy, prášek do pečiva a oba druhy mouky, promícháme, vmícháme sníh a vytvoříme těsto.

2. Těsto rozdělíme do forem na muffiny, které jsme předtím vyložili papírovými košíčky. Pečeme asi 25 minut. Vyjmeme, necháme asi 5 minut odpočívat, poté vyndáme z forem a necháme vychladnout.

Kedlubnový koláč

Příprava 20 minut + chlazení 30 minut + pečení 40 minut

Na plech 20 cm cca 6 porcí:

Na těsto:

* 200 g hladké mouky

* 100 g másla

* špetka soli

* 1 vejce

Náplň:

* 750 g kedluben

* sůl

* pepř

* 150 g smetany

* 2 vejce

* 70 g nastrouhaného parmazánu

* 2 lžíce posekané petrželové natě

* 2 lžíce slunečnicových semínek

1. Mouku smícháme se solí a doprostřed vytlačíme důlek. Do něj dáme kousky másla, vejce a 2 - 3 lžíce teplé vody. Vše nožem promícháme, až máme základ těsta. Ten prohněteme rukama, vytvoříme kompaktní těsto a necháme ho 30 minut odpočívat v chladu.

2. Kedlubny oloupeme, nakrájíme na kousky a v osolené vařící vodě asi 5 minut blanšírujeme. Slijeme, necháme okapat. Smetanu smícháme s vejci a parmazánem, osolíme a opepříme, dáme petržel. Těsto vyválíme, přeneseme do vymazané formy. Okraje uhladíme. Kedlubnu rozložíme na těsto a zalijeme smetanou. V troubě předehřáté na 200 stupňů pečeme asi 40 minut. Vyjmeme z trouby, necháme chvilku vychladnout a posypeme slunečnicovými semínky.

Chřestové rizoto

Příprava 20 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby:

* 1 cibule

* 60 g másla

* 1 bobkový list

* 200 g hrášku

* 1 svazek zeleného chřestu

* 100 g hub shitake

* 1 cuketa

* 125 ml bílého vína

* 750 ml zeleninového vývaru

* 250 g rýže na rizoto

* 80 g strouhaného parmazánu

* sůl

* pepř

* 1 lžíce posekané petrželové natě

1. Oloupeme cibuli, nakrájíme ji na malé kostičky a na rozpáleném másle necháme zesklovatět. Přidáme rýži, chvilku podusíme s cibulí, poté přilejeme víno, necháme jej vyvařit a poté přidáme tolik vývaru, aby rýže byla zcela zakrytá. Vaříme na mírném plameni, občas promícháme. Přidáme bobkový list a vždy, když se nám vývar téměř vyvaří, přiléváme další dávku. Celé to trvá asi 15- 20 minut. Ve výsledku by rizoto mělo mít krémovou konzistenci, ale rýže by neměla být rozvařená.

2. Spodní třetinu chřestu oloupeme, poté jej nakrájíme na 3 cm dlouhé kousky. Houby shitake očistíme a nakrájíme na proužky. Cuketu omyjeme, očistíme a nakrájíme na kolečka. Na másle podusíme chřest, přidáme houby, opět chvilku dusíme a nakonec přidáme cuketu. Přikryté necháme ještě asi 4 minuty dusit, je-li nutné, přilijeme trochu vody. Ke konci vaření odkryjeme a necháme odpařit tekutinu.

3. Zeleninu dáme k uvařené rýži, vmícháme parmazán a petržel, osolíme a opepříme.

Pikantní plněné palačinky

Příprava 45 minut

Pro 8 osob:

* 250 g hladké mouky

* sůl

* 3 vejce

* 500 ml polotučného mléka

* 100 g másla

* 500 g cukrového hrášku

* 250 g ředkviček

* 4 lžíce slunečnicového oleje

* 4 lžíce sójové omáčky

* 3 lžíce bílého vína

* pepř

* 1 lžička sezamových semínek

1. Z mouky, soli, vajec a mléka umícháme tekuté těsto na palačinky. Na pánvi rozpálíme máslo a upečeme na něm 8 palačinek, které uchováme teplé v troubě.

2. Hrášek očistíme, omyjeme a nakrájíme na poloviny či třetiny (dle velikosti). Ředkvičky omyjeme, očistíme a nakrájíme na nudličky. Pár ředkvičkových lístků také omyjeme a nakrájíme na proužky.

3. V hlubší pánvi rozpálíme olej, na kterém necháme chvilku dusit hrášek, poté přidáme ředkvičky, podlijeme sójovou omáčkou a vínem. Opepříme, přimícháme sezam a ředkvičkové lístky a zamícháme.

4. Zeleninu rozdělíme na palačinky, zarolujeme a podáváme.

Orientální špízky

Příprava 30 minut

Pro 4 osoby:

* 1 cibule

* 2 stroužky česneku

* 2 lžíce posekaných vlašských ořechů

* 1 svazek petrželové natě

* 400 g mletého masa (nejlépe jehněčího)

* 1 lžička soli

* 1 lžička pepře

* 1 lžička mleté papriky

* špetka skořice

* 2 lžíce oleje

* 200 g čerstvého špenátu

* 1 granátové jablko

* 100 g bílého jogurtu (nejlépe řeckého)

* 1 lžíce olivového oleje

* 12 dřevěných špejlí

1. Špejle namočíme do vody. Cibuli a česnek oloupeme, spolu s ořechy nasekáme najemno. Petržel omyjeme a rovněž nasekáme najemno. Cibuli, česnek, ořechy i petržel promícháme s masem, osolíme, okořeníme a pořádně prohněteme. Hmotu rozdělíme na 12 částí, navlhčenýma rukama formujeme asi 10 cm dlouhé válečky, které napíchneme na špejle. Potřeme je olejem a vložíme asi na 6-8 minut pod dobře rozpálený gril.

2. Špenát očistíme, omyjeme. Granátové jablko rozpůlíme, lžící vyndáme semínka, šťávu zachytíme. Polovinu semínek smícháme s jogurtem, olivovým olejem, solí a pepřem. Špenát rozdělíme na talíře, posypeme jej zbytkem jablka a přiložíme špízy. Podáváme s dipem z granátového jablka.

Špenátové knedlíčky s dipem

Příprava 45 minut

Pro 4 osoby:

* 600 g čerstvého špenátu

* 20 g petrželové natě

* 50 g pistácií

* 50 g měkkého tvarohu

* 3 lžíce olivového oleje

* 75 g parmazánu

Na dip:

* 100 g bílého jogurtu

* 4 lžičky majonézy

* sůl

* pepř

* růžový pepř

1. Špenát omyjeme, očistíme a ve vroucí vodě krátce blanšírujeme. Zchladíme, vymačkáme vodu a nahrubo posekáme.

2. Do mixéru dáme tvaroh, špenát, natrhanou petržel, pistácie, olej a rozmixujeme. Poté přimícháme tolik strouhaného parmazánu, aby nám vznikla dobře tvarovatelná hmota. Osolíme a tvoříme malé knedlíčky, které napícháme na párátka.

3. Na dip smícháme jogurt a majonézu, ochutíme solí a pepřem.

Lodičky s tvarohem

Příprava 20 minut

Pro 2 osoby:

* 1 svazek ředkviček

* 1 malá cibule

* 1 lžíce nasekané pažitky

* 1 lžíce nasekané petrželové natě

* 1 lžíce nasekaného kopru

* 250 g měkkého tvarohu

* sůl

* pepř

* 25 g ředkvičkových výhonků (není nutné)

* 1 salátová okurka

1. Ředkvičky očistíme, omyjeme a nakrájíme najemno. Cibuli oloupeme a nakrájíme na malé kostičky.

2. Ředvičky, cibuli, bylinky a tvaroh pořádně rozmícháme, osolíme, opepříme. Výhonky omyjeme a necháme okapat.

3. Okurku oloupeme, podélně rozpůlíme a lžičkou vydlabeme. Každou půlku okurky rozkrájíme na 3 části, ty plníme tvarohem a posypeme výhonky.