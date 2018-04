Zatočte s rýmou sprejem z mořské vody

V prvních dnech je rýma virovou infekcí, která oslabí obranné mechanizmy nosní sliznice. Ta se stane méně odolnou a proniká do ní bakteriální infekce. V začátcích obtěžuje rýma postiženého pocitem ucpaného nosu, hojnou čirou sekrecí, kýcháním a posléze pak hlenohnisavou sekrecí a zhoršením nosní průchodnosti.

Na nosní sliznici vzniká nadměrné množství sekretu, které nutí postiženého k častému smrkání a utírání nosu. Později se přidává slzení očí a ztráta čichu.





Pacienti si stěžují také na bolesti hlavy a zvýšenou únavu. U dětí, zvláště u těch nejmenších - kojenců a batolat – má rýma mnohem větší vliv na celkový stav organizmu. Dítě má vzhledem k ucpanému nosu potíže s polykáním a nedostatečné přijímaní stravy pak může vést k dehydrataci, neklidu a poruchám spánku.

přípravky proti rýmě Proti rýmě existuje nespočet volně dostupných prostředků, které lze použít ve všech fázích onemocnění. Nejznámějším prostředkem jsou volně prodejné nosní kapky a spreje. Podle účinku na nosní sliznici je můžeme rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří nosní kapky obsahující látky, které způsobí stažení kapilár v nosní sliznici a tím její splasknutí. Patří sem např. Sanorin, v různých koncentracích dle věku pacienta. Dále tzv. antihistaminika, což jsou látky, které působí proti určitým chemickým projevům zánětu nosní sliznice. Patří sem např. Olynth. Spreje s obsahem antibiotik, např. Bioparox, účinkují jen proti bakteriální infekci. V počáteční fázi, při virové infekci, jsou neúčinné. Mezi nejmodernější prostředky patří nosní spreje s obsahem kortikoidů, např. Flixonase. Jsou ale vyhrazené pro nejtěžší stavy a pro chronické, nejčastěji alergické rýmy. K dostání jsou proto jen na předpis.

Všechny tyto skupiny léčebných roztoků mají ale v dlouhodobém použití nežádoucí efekty a lze je, většinou, používat jen po velmi omezenou dobu. Jejich nevýhodou je i to, že se musí dostat do styku se sliznicí, aby do ní pronikly a mohly účinkovat.

Při nadměrné sekreci a zasychání sekretu v nosních dutinách se nemohou v celém rozsahu dostat na své místo působení a jejich účinek je omezený.





Právě v těchto případech může pomoci nosní sprej s obsahem minerálních a mořských vod. K těmto přípravkům přibyl Physiomer, isotonický roztok mořské vody. V tomto přípravku je použita mořská voda – při výrobě se provádí její čištění, úprava koncentrace a složení. Vše tak, aby se co nejvíce přibližovala chemickým a koncentračním poměrům lidských tekutin a neměla tak nežádoucí účinky.

Sprejovaní nosu dopraví jemné kapičky mořské vody na nosní sliznici, způsobí odplavení nežádoucí sekrece, změkčení a odplavení zaschlých krust a pozitivně ovlivní celkovou činnost sliznice.

Již tento efekt odstranění nežádoucí sekrece je pro samočisticí schopnost nosní sliznice velmi důležitý a umožní tak proniknutí jiných léčebných nosních kapek na nosní sliznici.

Ve většině případů však již tato samotná čistící funkce spreje mořské vody stačí k vyléčení jednoduché rýmy. Velkou výhodou tohoto postupu je i to, že mořská voda nemá vedlejší účinky.

V nadsázce lze říci, že pokud připustíme, že život se původně rozvíjel v mořské vodě, pak je tato voda pro organizmus nejšetrnějším roztokem. Můžete ji použít i v začátcích nemoci, vzhledem k tomu, že nemá vedlejší účinky a je doporučována i preventivně pro hygienu nosních dutin.