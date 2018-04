Zatočte s jarní únavou!

JAK ZAHÁNÍTE JARNÍ ÚNAVU? • Jana Koubková, zpěvačka

Jarní únavu občas pociťuji. Snažím se proto dobře vyspat a dostatečně odpočívat. Také mi pomáhají procházky do přírody, zvláště když se tam jaro začíná skutečně projevovat. • Jiří Suchý, divadelník

Za mě ji zahánějí termíny. Když musím mít něco hotovo, nemůžu si jarní únavu dovolit. • Dana Morávková, herečka

Je možné, že únava souvisí s ročním obdobím, já na to ale netrpím. Co se dá dělat, do práce se musí na jaře stejně jako v létě.