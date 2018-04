Zatmění Slunce může poškodit zrak

Ruce pryč od pouze začouzených sklíček nebo jiných podomácku vyrobených pomůcek, radí oční lékařka Lilly Speicherová z innsbrucké univerzitní kliniky v sousedním Rakousku, kam budou mít čeští cestovatelé za úplným překrytím Slunce Měsícem nejblíže. Nedokonalé zastínění zraku může mít doživotní následky, neboť oční čočka zesiluje účinnost paprsků."Stejně jako se dá za pomoci sluníčka a lupy propálit díra do papíru, dochází k soustřeďování slunečních paprsků na sítnici a tím k jejímu poškozování," vysvětlila. Mnoho svitu ale propouštějí také obyčejné sluneční brýle nebo třeba oblíbený prostředek v podobě vyvolaného kinofilmu. Proto je dobré mít spolehlivé brýle se silným ochranným filtrem koupené u odborných očních optiků a ne v kioscích se zeleninou či plyšovými trpaslíky.Špatně dopadnout může také pohled skrz fotoaparáty, filmové kamery a dalekohledy. Za určitých okolností je to dokonce nebezpečnější než pouhým okem, konstatuje Speicherová.Mluvčí sdružení německých očních lékařů Georg Mehrle také varuje hledět pouhým okem na oblohu v krátké době, kdy Měsíc Slunce zcela zakryje a setmí se. "V okamžiku, kdy se najednou opět vynoří první sluneční paprsky, člověk nestačí dost rychle zrak zakrýt." Nebezpečné je, že poškození zraku je bezbolestné. "Vzápětí se to vůbec nepozná," říká Mehrle.Experti často poukazují na to, že při zatmění Slunce roku 1970 v USA podle oficiálních statistik zcela nebo částečně osleplo 145 lidí.Totální zatmění bude pozorovatelné ve zhruba 110 kilometrů širokém pásu, který se v Evropě potáhne přes Francii, Lucembursko, jižní Německo, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko. Z území ČR nebude podívaná "stoprocentní" - překrytí Slunce Měsícem lze čekat zhruba jen z 98 procent.V pásmu úplného zatmění se Slunce neschová všude po zcela stejnou dobu. Nejblíže území ČR má být úkaz viditelný jižně od rakouského Gmundenu ležícího u Traunského jezera; tam bude patrný kolem poledne asi na dvě minuty a 20 sekund.Astronomický úkaz vzniká geometrickým rozestavěním Slunce, Měsíce a Země do jedné přímky. Zatmění má podle odborníků provázet mírné ochlazení a postupná změna stínů. Je ze Země viditelné dvakrát až pětkrát ročně. Na jednom místě planety se však opakuje jednou za 360 let.